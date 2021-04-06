На аукціон виставили болід F1 Toro Rosso STR14

На Race Cars Direct виставили на продаж Toro Rosso STR14. У 2019 році болід зайняв друге місце в Гран-прі Бразилії.

Придбати авто з Формули-1 – це дороге і рідкісне явище. Тому варто очікувати, що цей гоночний автомобіль оцінять дуже високо, хоч і ціну на нього ще не назвали. Про це повідомляє Carscoops.

Toro Rosso STR14 зайняв друге місце в Гран-прі Бразилії у 2019 році Race Cars Direct

В сезоні 2019 року Алекс Албон та П'єр Гаслі проїхали на STR14 17 гонок, одна з яких призвела до подіуму для Гаслі в Бразилії. Болід, який продають, – це шасі 04, саме на якому він домігся другого місця.

Болід продається у вигляді рухомого шасі, а це означає, що у нього не буде гідравліки, ЕБК та силового агрегата. Хоча раніше у нього був 1,6-літровий V6 з турбонаддувом.

Болід поставляється у вигляді рухомого шасі Race Cars Direct

Проте він поставляється в комплекті з усіма радіаторами, шлангами та трубопроводами, а також включає як гоночні, так і дорожні рульові колеса, автомобільний чохол Toro Rosso та спеціально встановлене сидіння Гаслі. Крім того, працюють коробка передач, педалі, гальма, система рульового управління та механізм DRS.

Руль гоночного автомобіля Race Cars Direct

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на аукціон виставили болід Porsche 911 IROC RSR, яким володів наркобарон Пабло Ескобар. Автомобіль був побудований для Міжнародної гонки чемпіонів – серії, яка була організована в 1974 році.