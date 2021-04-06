На аукцион выставили болид F1 Toro Rosso STR14

На Race Cars Direct выставили на продажу Toro Rosso STR14. В 2019 году болид занял второе место в Гран-при Бразилии.

Купить авто из Формулы-1 – это дорогое и редкое явление. Поэтому стоит ожидать, что этот гоночный автомобиль оценят очень высоко, хотя и цену на него еще не назвали. Об этом сообщает Carscoops.

В сезоне 2019 года Алекс Албон и Пьер Гасли проехали на STR14 17 гонок, одна из которых привела Гасли к подиуму в Бразилии. Болид, который продают, – это шасси 04, именно на котором он добился второго места.

Болид продается в виде подвижного шасси, а это значит, что у него не будет гидравлики, ЭБУ и силового агрегата. Хотя у него был 1,6-литровый V6 с турбонаддувом.

Однако он поставляется в комплекте со всеми радиаторами, шлангами и трубопроводами, а также включает как гоночные, так и дорожные рулевые колеса, автомобильный чехол Toro Rosso и специально установленное сиденье Гасли. Кроме того, работают коробка передач, педали, тормоза, система рулевого управления и механизм DRS.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили болид Porsche 911 IROC RSR, которым владел наркобарон Пабло Эскобар. Автомобиль был построен для Международной гонки чемпионов – серии, которая была организована в 1974 году.