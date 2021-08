Morgan представил уникальный внедорожник в стиле ретро

Британская компания Morgan презентовала первый в своей истории внедорожник Morgan Plus Four CX-T. Автомобиль адресован для состоятельных любителей приключений.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Источником вдохновения для этой модели стали соревнования на выносливость и ралли марафоны.

Plus Four CX-T построен на базе родстера Plus Four, дебютировавшего в 2019 году. В создании новинки принимала участие компания Rally Raid UK, которая специализируется на постройке болидов для ралли Dakar.

Среди многочисленных изменений – мощный трубчатый каркас безопасности, который также используется для установки навесного оборудования, в частности, дополнительной светотехники.

В задней части автомобиля предусмотрено место для крепления двух полноразмерных "запасок", двух прочных водонепроницаемых чемоданов Pelican, алюминиевого ящика Zarges для инструментов и двух 11-литровых контейнеров Rotopax. Автомобиль получил "зубастые" всесезонные шины Maxxis A/T Worm-Drive.

На смену тканевому верху пришла композитная крыша, интегрированная между двумя каркасами безопасности – внутренним и внешним. Подвеску для модели создали фактически заново. Новинка получила регулируемые амортизаторные стойки EXE-TC, рассчитанные на суровое бездорожье. Модифицированные поперечные рычаги от модели Plus Six позволили увеличить колею. Также были изменены колесные арки, чтобы соответствовать увеличенной артикуляции подвески и более крупным шинам. Нижние рычаги получили усиленные втулки.

Для защиты днища в экстремальных условиях на машине установлены пять специальных панелей, предохраняющие от повреждений двигатель, трансмиссию и элементы подвески. Дорожный просвет достигает 230 мм. Этому способствует также разработанная специально для модели выхлопная система с боковым отводом газов и парубком, интегрированным в левое заднее крыло.

В конструкции автомобиля используется электронный дифференциал BMW X-Drive с индивидуальным программным обеспечением, откалиброванным и протестированным специально для Plus Four CX-T. Водитель может выбрать один из трех режимов его работы в зависимости от дорожных условий, включая полную блокировку с распределением момента между задними колесами в соотношении 50/50. Передаточное число главной передачи было уменьшено с учетом установки колес большего диаметра и для улучшения характеристик при движении по бездорожью.

В салоне появились несколько креплений, позволяющих надежно фиксировать смартфон или камеру, гибкая подсветка и держатель для карт, крепление для ноутбука и сумка-холодильник. На внутреннем каркасе безопасности за сиденьями размещена изготовленная на заказ аптечка.

Компания уже принимает заказы на новинку. Всего будет построено восемь экземпляров Plus Four CX-T по цене от 170 000 фунтов (без учета налогов).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новый Morgan Plus Four отправится на гоночные треки.