Morgan Plus Four отправится на гоночные треки

Британская компания Morgan представила гоночные версии своей модели Plus Four. Участние в их создании принимали студенты Вулвертхэмптонского университета.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На протяжении 5 лет один из старейших британских автопроизводителей сотрудничает с университетом.

В этом году студенты престижного технического колледжа приняли участие в создании гоночных версий модели Plus Four, которые будут использоваться спортсменами университетской команды UWR в различных кольцевых гонках и гоночных сериях. Это позволит получить дополнительный опыт и разнообразные данные о машине в условиях экстремальных нагрузок.

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Напомним, что модель Plus Four дебютировала в марте прошлого года в рамках специальной онлайн презентации, приуроченной к Женевскому автошоу, которое было отменено из-за пандемии. Автомобиль использует новую алюминиевую платформу, а под капотом располагается 2-литровый бензиновый мотор BMW TwinPower мощностью 258 л.с.

От обычной серийной модели гоночная модификация отличается наличием защитного каркаса, упрощенной отделкой, единственным "ковшом" с 6-точечным ремнем безопасности, спортивным рулем и рядом других деталей, обусловленных требованиями FIA. Специалисты компании будут оказывать всестороннюю поддержку молодым гонщикам UWR на протяжении всего спортивного сезона.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Morgan провела "апгрейд" классических родстеров.