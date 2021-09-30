Jeep презентовал пятиместный Grand Cherokee нового поколения

В США прошла официальная премьера пятиместной версии Jeep Grand Cherokee. Новинка получила широкую гамму модификаций, включая гибридную 4хе.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пятое поколение легендарной модели представили в начале года, но в 7-местном исполнении Grand Cherokee L с удлиненным кузовом. Теперь покупателям будет доступна версия с 5-местным салоном. Колесная база новинки на 126 мм меньше – 2964 мм.

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Новинка получила бензиновые моторы V6 (297 л.с.) и V8 (362 л.с.), а также подзаряжаемый гибрид 4хе с 2-литровой турбированной "четверкой" (381 л.с.). На электротяге версия с PHEV может проехать до 40 км, а общая дальность хода достигает 700 км. Тяговая батарея емкостью 17 кВтч установлена под полом и работает с напряжением 400 В.

Для Европы первоначально будет доступен только гибридный Grand Cherokee 4xe, который ожидается во втором половине будущего года. Кроме того, компания отказалась от дизельной модификации.

Покупатели смогут традиционно выбирать между приводом на задние колеса или вариантом 4х4. Выбор полноприводных трансмиссий не изменился. Версия Quadra-Trac I имеет муфту в приводе передних колес, Quadra-Trac II дополнена демультипликатором, а Quadra-Drive II снабжена блокировкой заднего дифференциала. Электронная система Selec-Terrain имеет внедорожные режимы Auto, Sport, Rock, Snow и Mud/Sand.

В стандартной комплектации предлагается пружинная подвеска. Опционная пневмоподвеска Quadra-Lift получила адаптивные амортизаторы. Максимальный дорожный просвет достигает 287 мм (+13 мм), а глубина преодолеваемого брода выросла на 100 мм— до 610 мм.

Для любителей сурового бездорожья доступна модификация Trailhawk. Она отличается наличием дополнительной защиты двигателя и трансмиссии, 18-дюймовыми колесами с внедорожными шинами, иными бамперами, мощными буксировочными проушинами, пневмоподвеской "в базе" и самой "продвинутой" трансмиссией Quadra-Drive II. В новом поколении добавили размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости и режим Selec-Speed, позволяющий "ползти" по бездорожью.

Пятиместный Grand Cherokee появится у американских дилеров до конца нынешнего года, а гибридная версия 4xe ожидается чуть позже. Цены станут известны ближе к началу продаж, но ожидается, что он будет дешевле своего 7-местного сородича, ценник на который начинается с $38635.

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