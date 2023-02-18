Mitsuoka представила новый ретрокар Viewt Story

Японская Mitsuoka давно и хорошо известна своими проектами в стиле ретро. Поклонникам марки компания подготовила новое поколение своего бестселлера Viewt. Новинка создана на основе узлов и агрегатов Toyota Yaris.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ранее для модели Viewt использовалась платформа другой популярной городской машины – Nissan Micra/March. Для новой генерации "донором" выступила Toyota Yaris.

Напомним, что в этом году компания отмечает 30-летие со дня выпуска первого Mitsuoka Viewt. На протяжении трех десятилетий компания использовала техническую "начинку" Nissan, а вдохновение для создания кузова в стиле ретро дизайнеры черпали в облике Jaguar Mark 2 1963 года. В четвертом поколении Viewt получил компоненты от Toyota, но кузов сохранил черты классического британского седана из далеких 60-х.

В дизайне новинки традиционно используется много хромированных деталей декора, дополняют облик новые 14-дюймовые диски с хромированными колпаками и уникальная палитра цветов. Три прежних поколения имели кузов седан, а вот Viewt Story стал хэтчбеком.

Спартанский интерьер Yaris дополнили яркими вставками на приборной панели, сиденьях и дверных картах, а руль украсила фирменная эмблема Mitsuoka. В оснащение новинки вошла комплексная система безопасности и помощи водителю Toyota Safety Sense.

Благодаря оригинальному кузову Mitsuoka Viewt Story крупнее хэтчбека Toyota Yaris. Габаритные размеры новинки – 4090 х 1695 х 1500 мм. Но колесная база, естественно, у этих двух машин идентичная – 2550 мм.

Viewt Story использует "тойотовскую" архитектуру TNGA-B. Покупатели могут выбирать между 1- или 1,5-литровым бензиновым 3-цилиндровым мотором и 6-ступенчатой МКП или вариаторм CVT. Для топовой версии предлагается гибридный силовой агрегат с 1,5-литровым ДВС, вспомогательным электромотором, трансмиссией eCVT и полным приводом 4WD.

Стоимость Mitsuoka Viewt Story стартует с 3 млн иен ($22295) за базовую версию с 1-литровым бензиновым мотором, "механикой" и передним приводом, а гибридная версия обойдется в 4,2 млн иен ($31145).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsuoka создала интересный родстер.