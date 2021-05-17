Mitsubishi попрощалась c легендарным Pajero

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Mitsubishi попрощалась c легендарным Pajero

Японская компания Mitsubishi прекратила производство легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero. Прощальную версию Final Edition выпустили для рынка Австралии.

Об этот сообщает пресс-служба производителя. Процесс вывода из модельной гаммы флагманского внедорожника начался еще в 2018 году, когда первым конвейер покинула трехдверная версия. В том же году автомобиль прекратили продавать в Европе.

Mitsubishi Pajero Final Edition выпустили для рынка Австралии

В 2019 году изготовили последний Pajero для японского рынка, а нынешней весной лимитированную серию соберут для австралийского рынка. Тираж прощальной версии Final Edition составит всего 800 экземпляров.

Автомобиль отличается специальными эмблемами, черным дефлектором на капоте, дополнительными аксессуарами в салоне, а также эксклюзивным кожаным чехлом для сервисной книжки и инструкции по эксплуатации. Под капотом внедорожника располагается 3,2-литровый турбодизель мощностью 192 л.с., который работает в тандеме с 5-ступенчатой автоматической КП.

Тираж прощальной версии Final Edition составит всего 800 экземпляров.

Напомним, что Mitsubishi Pajero дебютировал в 1982 году, а нынешняя четвертая генерация является "долгожителем" и производится с 2006 года. За 39 лет по всему миру разъехались суммарно 3,3 млн внедорожников этой модели.

Mitsubishi Pajero дебютировал в 1982 году

Помимо прекращения производства Pajero компания закроет один из старейших японских предприятий Pajero Manufacturing, где собирали легендарный вездеход, а также модели Outlander и Delica D:5.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi пустила с молотка свое историческое наследие.

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