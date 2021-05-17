Mitsubishi попрощалась c легендарным Pajero

Японская компания Mitsubishi прекратила производство легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero. Прощальную версию Final Edition выпустили для рынка Австралии.

Об этот сообщает пресс-служба производителя. Процесс вывода из модельной гаммы флагманского внедорожника начался еще в 2018 году, когда первым конвейер покинула трехдверная версия. В том же году автомобиль прекратили продавать в Европе.

В 2019 году изготовили последний Pajero для японского рынка, а нынешней весной лимитированную серию соберут для австралийского рынка. Тираж прощальной версии Final Edition составит всего 800 экземпляров.

Автомобиль отличается специальными эмблемами, черным дефлектором на капоте, дополнительными аксессуарами в салоне, а также эксклюзивным кожаным чехлом для сервисной книжки и инструкции по эксплуатации. Под капотом внедорожника располагается 3,2-литровый турбодизель мощностью 192 л.с., который работает в тандеме с 5-ступенчатой автоматической КП.

Напомним, что Mitsubishi Pajero дебютировал в 1982 году, а нынешняя четвертая генерация является "долгожителем" и производится с 2006 года. За 39 лет по всему миру разъехались суммарно 3,3 млн внедорожников этой модели.

Помимо прекращения производства Pajero компания закроет один из старейших японских предприятий Pajero Manufacturing, где собирали легендарный вездеход, а также модели Outlander и Delica D:5.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi пустила с молотка свое историческое наследие.