Mitsubishi пустила с молотка свое историческое наследие

На торгах Auto Auction в Великобритании продали коллекцию автомобилей Mitsubishi, принадлежавших местному отделению японского производителя.

Об этом сообщается на сайте организации. Всего на аукционе были реализованы 15 машин разных лет и моделей, а также коллекцию номерных знаков, полученных подразделением для служебных целей.

Самым дорогим лотом стал 2001 Mitsubishi Lancer 2.0 Evolution VI Tommi Makinen, который продали за 100 100 фунтов. Автомобиль несет на капоте автограф знаменитого гонщика Томми Мякинена. Именно в честь его четвертого чемпионского титула в WRC и была выпущена лимитированная "именная" версия 6-го поколения модели Evolution.

Первым автомобилем марки, зарегистрированным в Великобритании, стал 1974 Mitsubishi Colt Lancer 1.4. Этот автомобиль был презентован британской публике на автошоу в Лондоне в 1974 году. Этот экземпляр был продан за 15 тысяч фунтов.

Один из самых последних экземпляров внедорожника 2000 Mitsubishi Shogun MK2 SWB 3.0 V6 в уникальной комплектации с короткой базой и мощным 3-литровым мотором V6. Автомобиль отправился к своему новому владельцу за 9600 фунтов.

2008 Evolution IX MR FQ-360 HKS стал финальной моделью семейства спортивных машин 7,8 и 9 генерации Lancer Evolution. Всего было изготовлено 200 экземпляров. Автомобиль сохранился в прекрасном состоянии, а на его одометре немногим более 5 тысяч миль. Теперь спорткар будет радовать своего нового владельца, который выложил за него 68900 фунтов.

Один из ранних экземпляров Mitsubishi Galant второго поколения прибыл в Великобританию весной 1974 года. Он использовался компанией Colt Car Company в качестве демокара на презентациях перед будущими дилерам марки. Это была топовая версия 2000 GL с мотором Astron объемом 1995 см3, развивавшим 115 л.с. Этот Mitsubishi Colt Galant 2.0 был приобретен за 11600 фунтов.

Mitsubishi Shogun дебютировал в 1982 году, открыв новую важную страницу в истории бренда. Данный короткобазный экземпляр внедорожника первого поколения был изготовлен в 1987 году. Он оснащен бензиновым мотором объемом 2,6 литра и имеет скромную комплектацию. Видимо, именно по этим причинам за него заплатили всего 16 тысяч фунтов.

Десятый и финальный Mitsubishi Lancer Evolution. По случаю 40-летия модели Lancer компания выпустила особую серию из всего лишь 40 экземпляров Lancer Evolution X FQ-440 MR в 2015 году. Все машины были раскуплены за считаные часы. Один и 40 экземпляров ушел с молотка за 58100 фунтов.

Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV GX4hs стал настоящим бестселлером марки. За 7 лет было реализовано более 55 тысяч внедорожников первого поколения. Выставленный на торги экземпляр был изготовлен в 2015 году и прекрасно сохранился до наших дней. На его одометре всего 1740 миль. Автомобиль отправился к покупателю, заплатившему за гибрид 16 тысяч фунтов.

В 1953 году Mitsubishi Motors начала выпускать вездеходы по лицензии Willys Company для продажи исключительно на японском рынке. Модель с минимальными изменениями выпускалась до 1998 года. Выставленный на торги Mitsubishi Jeep J27 Soft Top был изготовлен в 1983 году. Он был одним из восьми экземпляров этой модели, импортированных в Великобританию. Раритет отправился к новому владельцу за 20600 фунтов.

Mitsubishi Starion стал первым автомобилем компании, получившим турбонаддув и систему электронного управления впрыском топлива. Мотор объемом 2 литра развивал мощность 180 л.с. В паре с ним работала 5-ступенчатая "механика". В арсенале модели были дифференциал ограниченного трения, вентилируемые тормозные диски всех колес и интеркулер. Топовая версия EX имела кожаную отделку салона 2+2, круиз-контроль и кассетную магнитолу. Автомобиль приобрели за 21100 фунтов.

Уникальный экземпляр Mitsubishi L200 Desert Warrior был создан в 2017 году для рекламных целей. Под капотом машины располагается 180-сильный 2,4-литровый турбодизель, который работает в тесной кооперации с 5-ступенчатым "автоматом" и фирменной полноприводной трансмиссией Super Select II. В списке опций – внедорожная резина со специальными дисками, каркас с креплением для двух "запасок" и горного мотовелосипеда, дополнительная светотехника, лебедка и прочие опции. Вездеход ушел с молотка за 30100 фунтов.

Этот полноприводный Mitsubishi Galant 2.0 GLSi с номерным знаком F773 SFH является репликой гоночного болида финского гонщика Пентти Ариккалы. Он в 1989 году одержал победу в британском этапе чемпионата мира по ралли Lombard RAC Rally за рулем модели Galant. Автомобиль отправился к одному из ценителей гоночной истории марки за скромную сумму в 12,5 тысячи фунтов.

Этот экземпляр Mitsubishi Evolution IX дважды побеждал в британском раллийном чемпионате BRC в 2007 и 2008 годах. На болиде в гонках выступал британец Ги Уилкс со штурманами Филом Пью и Рори Кеннеди. Стоит отметить, что аналогичный автомобиль одержал победу в 2009 году, когда награда досталась ирландскому экипажу Кронин-Шиннорс. Lancer Evolution IX Group N Works Rally Car отправился в частную коллекцию за 61700 фунтов.

Реплика первого автомобиля марки – 1917 Mitsubishi Model 'A' была изготовлена группой энтузиастов компании в честь 100-летнего юбилея марки. К сожалению, ни один из 30 выпущенных компанией в 1917 году автомобилей не сохранился, поэтому создание копии велось по оставшимся фотографиям с использованием современных компьютерных технологий. Реплика станет хорошим украшением любой коллекции. Автомобиль продали за 13700 фунтов.

Одним из наиболее совершенных автомобилей 90-х прошлого века был Mitsubishi 3000GT. Стильное и элегантное купе было оснащено таким количество инновационных решений, которые нельзя было встретить на автомобилях других марок. Он оснащался 280-сильным 3-литровым V6 с двумя турбонагнетателями, полным приводом, полноуправляемым шасси с активными амортизаторами и подруливающим задними колесами. Еще одним интересным решением были активные передний спойлер и заднее антикрыло, которые выдвигались на больших скоростях, обеспечивая лучшую прижимную силу. Предложенная на торги версия относится к первой серии модели с поднимающимися фарами. Купе было продано за 24,5 тысячи фунтов.

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