Mini прекратила выпуск авто на 'механике'

Британский производитель временно прекратил выпуск автомобилей с ручной коробкой передач. Это обусловлено нарушением цепочек поставок из-за войны в Украине, а также глобальным дефицитом полупроводников.

Об этом сообщает издание Autocar. По словам представителей компании Mini, принятое решение о прекращении выпуска версий с "механикой" позволит обеспечить стабильную работу предприятия.

"Текущие обстоятельства, в том числе война в Украине и нехватка полупроводников, приводят к нарушениям цепочек поставок в мировой автомобильной промышленности. Чтобы обеспечить максимальную производительность для удовлетворения растущего спроса клиентов, было приято решение упростить ассортимент продукции. Это решение является наиболее эффективным способом обеспечения стабильности производства, чтобы мы могли продолжать поставлять всем нашим клиентам новые модели Mini", – комментируют в компании.

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Однако, платить за это решение будут потребители. В Великобритании самая дешевая версия 3-дверного хэтчбека Mini с МКП стоит 17415 фунтов. Теперь клиентам придется выложить на 1400 фунтов больше, так как за аналогичную модификацию с "автоматом" просят минимум 18815 фунтов. К счастью, в Mini не прияли окончательного решения об отказе от машин с "механикой" и в недалеком будущем производство автомобилей с МКП возобновится.

В этом году завод Mini в Оксфорде был вынужден не некоторое время прекратить сборку автомобилей из-за нехватки комплектующих, ранее поступавших из Украины. Из-за войны многие известные автомобильные бренды столкнулись с аналогичной проблемой. На сегодняшний день ситуация постепенно налаживается благодаря комплексным мерам, предпринимаемые автопроизводителями, а также возобновлению производства комплектующих в Украине.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini готовится к 24-часовому марафону на Нюрбургринге.