Mini показала новый хэтчбек и поделилась планами на будущее

Британская компания Mini анонсировала новое поколение своего классического хэтчбека и рассказала о направлениях своего развития. Помимо имеющихся в продуктовом портфолио моделей производитель пообещал несколько совершенно новых.

Новая генерация хэтчбека Mini появится у дилеров в 2023 году. С него компания традиционно начнет обновление модельного семейства. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

От предшественника новая модель будет отличаться светотехникой, оформлением передней и задней панелей, иными бамперами. Но пропорции и общая стилистика сохранятся неизменными. Модернизированная переднеприводная платформа UKL позволит использовать как привычные ДВС, так и электрические силовые агрегаты. Представленная на иллюстрациях версия как раз демонстрирует версию с "нулевыми выбросами". К 2027 году электромобили составят половину от общих мировых продаж бренда, а полная электрификация модельного ряда запланирована на начало следующего десятилетия.

Видео дня

Производство хэтчбека нового поколения будут организовано в британском Оксфорде. В 2025 году с его конвейера начнет сходить родственный кабриолет. Помимо электрической версии хэтчбека компания намерена предложить покупателям совершенно новый электрокросс и "батарейную" версию Mini Countryman. Также инженеры компании разрабатывают электрическую модификация "заряженных" вариантов John Cooper Works.

Производство новой генерации Countryman будет запущено в 2023 году на заводе BMW Group в Лейпциге, что сделает его первым Mini, сделанным в Германии. Наряду с преемником нынешнего MINI Countryman разрабатывается более крупная новинка.

С 2023 года новые модели Mini на электротяге будут выпускаться на недавно построенном заводе на востоке Китая. Помимо местного рынка продукция этого предприятия будет отправляться и на рынки других стран.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini представила яркие арт-кары в рамках проекта Mini Big Love.