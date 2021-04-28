Mercedes-Maybach обзавелся 'бюджетной' версией

На автошоу в Шанхае бренд Mercedes-Maybach презентовал базовую версию флагманского седана.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Mercedes-Maybach S 480 4Matic получил в свое распоряжение рядный шестицилиндровый двигатель.

Место для дебюта выбрано не случайно, так как в Китае действуют жесткие налоги на автомобили объемом свыше 3 литров. Это не первый опыт создания "бюджетной" версии самого роскошного представителя семейства Mercedes-Benz. У предшественника в 222-м кузове была аналогичная модификация с шестицилиндровым мотором, созданная в первую очередь для китайского рынка.

Новый Mercedes-Maybach S 480 4Matic унаследовал техническую "начинку" от Mercedes-Benz S 450 4Matic. Автомобиль оснащен "шестеркой" мощностью 367 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. В помощь ему придет стартер-генератор EQ Boost, а 9-ступенчатый "автомат" отправляет всю мощь силового агрегата ко всем ведущим колесам.

Роскошный седан длиной 5,5 м способен набирать первую "сотню" за 5,8 с.

Напомним, что помимо версии S 480 4Matic новый Mercedes-Maybach предлагается покупателям с 4-литровым мотором V8 (489 л.с.), а в сентябре дебютирует топовая модификация S 650 с 6-литровым V12 (630 л.с.), посвященная юбилею бренда Maybach.

Стоимость "бюджетной" 6-цилинидровой версии в Поднебесной стартует с отметки 226 тысяч долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz презентовал флагманский электромобиль EQS. Первоначально на рынок выйдет две модификации – EQS 450+ (333л.с.) и полноприводный EQS 580 4Matic (524 л.с.). Позже компания планирует предложить версию мощностью 762 л.с.