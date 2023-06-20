Mercedes-Benz показал новое поколение универсала E-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала новую генерацию практичного и элегантного универсала E-Class. Новинка стала выросла в размерах и обзавелась новыми опциями.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Несмотря на тот факт, что сегмент автомобилей с классическими кузовами с каждым годом сокращается, универсалы пользуются устойчивым спросом. Чтобы поддержать поклонников этих практичных и удобных машин, в компании Mercedes-Benz подготовили новое поколение универсала E-Class.

Новинка никого не оставит равнодушным. Автомобиль привлекает внимание нетривиальным дизайном с покатой задней частью кузова, напоминающей модель CLS Shooting Brake. Динамичный силуэт, четко очерченные колесные арки, оригинальная светотехника и причудливый передний бампер создают выразительный и запоминающийся образ в лучших традициях марки.

По сравнению с предшественником, новый E-Class Estate стал шире на 28 мм, а колесная база выросла на 22 мм до 2961 мм. Это позволило не только увеличить пространство салона, особенно для задних пассажиров, но и сделать более вместительным багажное отделение. В зависимости от положения спинки заднего ряда сидений объем варьируется с 615 до 1830 л. У версии с гибридным (PHEV) силовым агрегатом эти показатели 460-1675 л.

Первоначально покупателям будут предложены три версии на выбор: бензиновая E 200 (204 л.с.), дизельная E 220 d (197 л.с.) и гибридная E 300 e. Все ДВС оснащены турбонаддувом, а дополнительный прирост мощности обеспечивает стартер-генератор ISG. Благодрая использованию новой батареи, мощность электромотора выросла с 15 до 17 кВт, а в режиме Boost его крутящий момент достигает 205 Нм.

Гибридная версия E 300 e помимо 204-сильного бензинового двигателя имеет в своем арсенале 129-сильный (95 кВт) электромотор. Его питает батарея емкостью 25,4 кВтч, которая позволяет преодолевать исключительно на электротяге свыше 100 км (по циклу WLTP). Суммарная мощность гибрида – 312 л.с., а на разгон до первой "сотни" ему потребуется всего 6,5 с.

Универсал E-Class в стандартной комплектации оснащается пневматической задней подвеской, а в качестве опции доступна пневматическая адаптивная подвеска всех колес Airmatic. Также для новинки предлагается широкий ассортимент электронных помощников водителя.

Внутреннее убранство салона и набор опций новинка унаследовала от родственного седана. В качестве опции для модели можно заказать инновационный цифровой кокпит MBUX Superscreen с несколькими экранами и широким функционалом, включая доступ к онлайн-видео, соцсетям и популярным развлекательным сервисам. Также можно дополнить набор опций селфи-камерой с поддержкой приложений Zoom и Webex, доступ к TikTok и играм, а система Sound Visualisation обеспечит не только безупречный звук, но и световое сопровождение. Кроме того, компания предлагает воспользоваться цифровым ключом доступа Digital Key на платформах Apple и Android, а также функцией автоматической системой парковки.

Цены и комплектации станут известны ближе к старту продаж, который запланирован на второе полугодие.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz провела мировую презентацию нового поколения кроссовера GLC. Автомобиль имеет стильный облик, получил новые моторы и расширенный список опций.