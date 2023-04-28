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Mercedes-Benz представил новый E-Class

Сергей Иванов
Новости
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Mercedes-Benz представил новый E-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала новое поколение семейства E-Class. Новинка получила оригинальную светотехнику, гибридные двигатели и богатый функционал инфо-развлекательной системы.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Давние конкуренты Mercedes-Benz и BMW в этом представляют свои среднеразмерные модели. Компания из Штутгарта нанесла первый удар и показала Mercedes-Benz E-Class на месяц ранее своих соперников.

Mercedes-Benz представил новый E-Class

Традиционно, новый Е-Class во многом стилистически наследует своего старшего собрата – флагманский седан S-Class. В частности, автомобиль тщательно проработан с точки зрения аэродинамики и получил встроенные в кузов дверные ручки, а также хромированный молдинг на крышке багажника, над задними фонарями. При этом, естественно, Е-Class имеет более компактные размеры.

Mercedes-Benz представил новый E-Class

Автомобиль привлекает внимание оригинальной светотехникой и глянцевой черной облицовкой радиатора. Принадлежность к бренду подчеркивают задние фонари со светодиодными звездами в виде фирменной эмблемы марки. В зависимости от комплектации новинка получит "прогрессивный" рисунок облицовки радиатора с дюжиной маленьких звездочек или "классическую" решетку с тремя горизонтальными ламелями.

Mercedes-Benz представил новый E-Class

По сравнению с предшественником колесную базу увеличили на 22 мм до 2961 мм, что позволило увеличить пространство в салоне. Длина новинки выросла до 4949 мм. Пространство в области коленей и ног увеличена на 10 и 17 мм соответственно, а на уровне локтей – на 25 мм.

Mercedes-Benz представил новый E-Class

Новый дизайн цифровой приборной панели во многом напоминает аналоги в электрических Mercedes-Benz EQE и EQS. В базовой комплектации новый E-Class оснащается двумя индивидуальными экранами приборного щитка и инфо-развлекательной системы MBUX. В качестве опции к ним можно добавить третий экран напротив переднего пассажира.

Mercedes-Benz представил новый E-Class

В соответствии с мировыми трендами, компания активно расширяет функциональные возможности мультимедийной системы в области доступа к информации и развлекательного контента. В списке интересных дополнений появились селфи-камера, широкий список приложений и игр, включая TikTok и Angry Birds, а также возможность пользоваться потоковым видео. При этом система контроля за поведением водителя отключит видео, если он слишком часто будет отвлекать свое внимание от дороги.

Mercedes-Benz представил новый E-Class

Для Европы для новинки подготовили широкую гамму современных экономичных и эффективных силовых агрегатов. Базовая заднеприводная версия Е200 оснащается 204-сильным бензиновым мотором, а для поклонников дизеля будет доступен 197-сильный E200d, который будет доступен с задним или полным приводом 4Matic. Все три варианта могут разгоняться до 100 км/ч за 7,8 с и способны развивать скорость до 238 км/ч. Поможет в этом встроенный стартер-генератор, который кратковременно добавляет в зависимости от версии от 20 до 23 л.с.

Гибридный подзаряжаемый силовой агрегат (PHEV) имеет в своем арсенале 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор и 129-сильный электродвигатель, который питает литий-ионная батарея. На электротяге автомобили способны преодолеть до 100 км. Суммарная отдача гибрида у версий E300e и E300e 4Matic достигает 313 л.с., а E400e 4Matic развивает мощность 381 л.с. Самым динамичным среди них явлется версия E400e, способная разогнаться до первой "сотни" – 5,3 с, но позже ожидается спортивный вариант от AMG, который сможет продемонстрировать лучший результат.

Mercedes-Benz представил новый E-Class

Для американского рынка новый E-Class будет предложен с двумя "мягкими" гибридными двигателями – 4-цилиндровым E350 (259 л.с.) и "шестеркой" E450 (380 л.с.). Стартер-генератор добавит к этим "лошадкам" еще 20.

Автомобиль в стандартной комплектации получит традиционную стальную пружинную подвеску, а в качестве опции можно будет заказать пневматическую, с адаптивными амортизаторами, а также управления задними колесами. В продаже новое поколение Mercedes-Benz E-Class появится в продаже в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила новый GLC.