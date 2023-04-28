Mercedes-Benz представил новый E-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала новое поколение семейства E-Class. Новинка получила оригинальную светотехнику, гибридные двигатели и богатый функционал инфо-развлекательной системы.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Давние конкуренты Mercedes-Benz и BMW в этом представляют свои среднеразмерные модели. Компания из Штутгарта нанесла первый удар и показала Mercedes-Benz E-Class на месяц ранее своих соперников.

Традиционно, новый Е-Class во многом стилистически наследует своего старшего собрата – флагманский седан S-Class. В частности, автомобиль тщательно проработан с точки зрения аэродинамики и получил встроенные в кузов дверные ручки, а также хромированный молдинг на крышке багажника, над задними фонарями. При этом, естественно, Е-Class имеет более компактные размеры.

Автомобиль привлекает внимание оригинальной светотехникой и глянцевой черной облицовкой радиатора. Принадлежность к бренду подчеркивают задние фонари со светодиодными звездами в виде фирменной эмблемы марки. В зависимости от комплектации новинка получит "прогрессивный" рисунок облицовки радиатора с дюжиной маленьких звездочек или "классическую" решетку с тремя горизонтальными ламелями.

По сравнению с предшественником колесную базу увеличили на 22 мм до 2961 мм, что позволило увеличить пространство в салоне. Длина новинки выросла до 4949 мм. Пространство в области коленей и ног увеличена на 10 и 17 мм соответственно, а на уровне локтей – на 25 мм.

Новый дизайн цифровой приборной панели во многом напоминает аналоги в электрических Mercedes-Benz EQE и EQS. В базовой комплектации новый E-Class оснащается двумя индивидуальными экранами приборного щитка и инфо-развлекательной системы MBUX. В качестве опции к ним можно добавить третий экран напротив переднего пассажира.

В соответствии с мировыми трендами, компания активно расширяет функциональные возможности мультимедийной системы в области доступа к информации и развлекательного контента. В списке интересных дополнений появились селфи-камера, широкий список приложений и игр, включая TikTok и Angry Birds, а также возможность пользоваться потоковым видео. При этом система контроля за поведением водителя отключит видео, если он слишком часто будет отвлекать свое внимание от дороги.

Для Европы для новинки подготовили широкую гамму современных экономичных и эффективных силовых агрегатов. Базовая заднеприводная версия Е200 оснащается 204-сильным бензиновым мотором, а для поклонников дизеля будет доступен 197-сильный E200d, который будет доступен с задним или полным приводом 4Matic. Все три варианта могут разгоняться до 100 км/ч за 7,8 с и способны развивать скорость до 238 км/ч. Поможет в этом встроенный стартер-генератор, который кратковременно добавляет в зависимости от версии от 20 до 23 л.с.

Гибридный подзаряжаемый силовой агрегат (PHEV) имеет в своем арсенале 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор и 129-сильный электродвигатель, который питает литий-ионная батарея. На электротяге автомобили способны преодолеть до 100 км. Суммарная отдача гибрида у версий E300e и E300e 4Matic достигает 313 л.с., а E400e 4Matic развивает мощность 381 л.с. Самым динамичным среди них явлется версия E400e, способная разогнаться до первой "сотни" – 5,3 с, но позже ожидается спортивный вариант от AMG, который сможет продемонстрировать лучший результат.

Для американского рынка новый E-Class будет предложен с двумя "мягкими" гибридными двигателями – 4-цилиндровым E350 (259 л.с.) и "шестеркой" E450 (380 л.с.). Стартер-генератор добавит к этим "лошадкам" еще 20.

Автомобиль в стандартной комплектации получит традиционную стальную пружинную подвеску, а в качестве опции можно будет заказать пневматическую, с адаптивными амортизаторами, а также управления задними колесами. В продаже новое поколение Mercedes-Benz E-Class появится в продаже в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила новый GLC.