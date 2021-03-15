McLaren 720S GT3X сделали мощнее и быстрее

Британская компания McLaren презентовала трековый болид 720S GT3X, который задает новые горизонты для машин такого класса.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Специалисты компании взяли за основу для своего проекта модель 720S GT3, которая принимает участие в разнообразных кольцевых гоночных сериях по всему миру.

В первую очередь модернизированный GT3X получил 4-литровый V8 с двумя турбонагнетелями, который развивает 720 л.с., что на 200 л.с. больше, чем омологированная гоночная 720S GT3. Ровно столько же есть в арсенале водителя дорожной версии 720S, но для пилота GT3X предусмотрена активации с помощью кнопки специального boost-режима, который добавит еще 30 "лошадок".

Это стало возможно за счет установки новых более производительных турбонагнетателей, увеличенных впускных коллекторов, новых головок блока цилиндров и тщательной ручной работы каждого из мастеров, вручную собирающих каждый такой двигатель. Кроме того, была усовершенствована система охлаждения.

В основе GT3X лежит углепластиковый монокок MonoCage II. Аналогичная конструкция используется на дорожной версии 720S и стандартном GT3. Благодаря модернизированной конструкции каркаса безопасности в салоне GT3X можно установить кресло для единственного пассажира. В гоночном GT3 подобная опция невозможна.

Различные изменения в аэродинамике автомобиля включают заднее антикрыло увеличенной площади, дополнительные элементы в передней части, увеличенный передний сплиттер, а также иной задний диффузор. По словам создателей, McLaren GT3X существенно опережает гоночный 720S GT3 на треке, правда, насколько он стал быстрей в компании предпочитают сохранять в секрете.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot намерена вернуться в Ле-Ман с гибридным гоночным болидом.