Mazda3 и CX-30 получат новый высокотехнологичный мотор

Mazda3 и родственный кроссовер Mazda CX-30 получат в свое распоряжение новый высокотехнологичный мотор e-Skyactiv X.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Инновационный бензиновый мотор Skyactiv-X SPCCI с системой комбинированного воспламенения топливной смеси модернизировали, что позволило улучшить его технические характеристики.

Напомним, что двигатель Skyactiv-X использует преимущества как бензинового, так и дизельного двигателей. Новинка получила обозначение e-Skyactiv X. Двухлитровый мотор развивает мощность 186 л.с. (+6 л.с.), а крутящий момент вырос до 240 Нм (+16 Нм). Повышение тяговых характеристик мотора лучше всего ощущается после 2000 об/мин, хотя показатели отдачи e-Skyactiv X улучшены во всем диапазоне работы.

За счет изменения степени сжатия с 16,3:1 до 15:1, оптимизации процесса сгорания, установки новых поршней и перепрограммированию ЭБУ системы Mazda M Hybrid удалось снизить выбросы CO2 на 5-11 г/км в зависимости от модели и трансмиссии. Например, CX-30 AWD в версии GT Sport и с автоматической коробкой передач выбрасывает в атмосферу на 11 г/км меньше CO2.

У европейских дилеров версии с новым мотором появятся уже в апреле нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda обновила кроссоверы CX-5 и CX-8, а также подготовила новую версию MX-5 GT RS.