Mazda показала обновленный родстер MX-5

Бестселлер компании Mazda – родстер MX-5 Miata – подвергся плановому обновлению. Стильный дизайн остался без изменений, но технически модель серьезно преобразилась.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Самым важным обновлением культового японского спорткара стало появление технологии Kinematic Posture Control (KPC). Она позволяет улучшить стабильность модели в повороте.

По словам производителя, система Kinematic Posture Control создает противоподъемную силу, которая при торможении прижимает машину к дороге. Она также создает небольшое тормозное усилие на внутреннем заднем колесе при прохождении поворотов в условиях высокой перегрузки. Также система обеспечивает лучшую стабильность в вираже на высоких скоростях. По мнению создателей, новинка еще больше усиливает ощущение единства водителя и автомобиля – Jinba-ittai. Кроме того, для модели подготовили новый цвет Platinum Quartz Metallic и эксклюзивную кожаную отделку Terracotta Nappa.

Видео дня

Обновленная модель будет оснащаться 2-литровой атмосферной "четверкой" мощностью 183 л.с. В паре с ним будет работать 6-стуенчатая механическая или автоматическая трансмиссия.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda презентовала гибридный хэтчбек Mazda2.