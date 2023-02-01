Mazda готовится к дебюту флагманского кроссовера CX-90

Японская компания Mazda в скором времени представит на североамериканском рынке свой флагманский кроссовер, получивший обозначение СХ-90. Автомобиль получил привлекательный внешний облик, три ряда сидений в салоне, а также мощный 345-сильній турбомотор.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка станет дальнейшим развитием модели СХ-9, которая выпускалась компанией с 2006 года. Новая генерация модели с учетом глубокой модернизации получила собственное обозначение СХ-90.

Самый крупный в иерархии бренда кроссовер может перевозить до 8 человек, а под капотом расположился рядный 6-цилиндровый турбированный двигатель объемом 3,3 литра. Благодаря турбонаддуву его мощность достигает 345 л.с., а крутящий момент составляет 500 Нм. Это самый мощный бензиновый двигатель, который используется на автомобиле марки за всю ее историю. Снижение расхода топлива и вредных выбросов обеспечивает компактный электромотор, расположенный в блоке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Вторая версия, которая будет предложена покупателям, имеет подзаряжаемый гибридный силовой агрегат. В его состав вошел 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор и тяговый электромотор, питание для которого обеспечивает батарея емкостью 17,8 кВтч. Суммарная отдача такого гибридного двигателя составляет 327 л.с. и 500 Нм. В паре с ним работает аналогичная автоматическая 8-ступенчатая коробка передач с "мокрым" сцеплением вместо гидротрансформатора.

Независимо от выбранного варианта, реализовать потенциал Mazda CX-90 поможет система полного привода, отправляющей большую часть момента к задним колесам. Также автомобиль оснащен комплексной системой стабилизации Kinematic Posture Control, впервые предложенной для легендарного спорткара Mazda MX-5 Miata. Электроника подтормаживает внутреннее к повороту колесо для уменьшения кренов в виражах. Для улучшения управляемости крупного кроссовера была повышена жесткость кузова, а также изменены настройки подвески.

В салоне Mazda СХ-90 доминирует традиционный для моделей компании стиль минимализм. Новинка получила 12,3-дюймовый центральный дисплей, многочисленные порты USB-C для подключения гаджетов, богатую отделку из кожи, алюминия, дерева и текстиля особого плетения. Компоновка салона с тремя рядами сидений может быть 6-, 7- или 8-местной.

Дизайн автомобиля напоминает европейский СХ-60, но в отличие от него стал CХ-90 крупнее за счет увеличения колесной базы и задних свесов. Кроме того, у "американца" задние двери больше, чтобы обеспечить удобный доступ к третьему ряду сидений. В списке опций есть хром-пакет и изящные 21-дюймовые диски с алмазной огранкой.

Более подробная техническая информация и цены станут известны ближе к началу продаж, которые запланированы в США на предстоящую весну.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине начали принимать заказы на новый кроссовер Mazda CX-60. Первые экземпляры ожидаются в шоу-румах отечественных дилеров уже в июне нынешнего года.