Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Совершенно новая Mazda CX-60 расширяет модельный ряд кроссоверов бренда. Это первая из двух крупноразмерных моделей семейства Large Product Group на новой платформе, которая будет представлена в Украине в течение 2023 года.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Mazda CX-60 открывает новую эру в истории бренда. Премиальный кроссовер олицетворяет все, что компания вкладывала в собственную ДНК в течение предыдущих 100 лет, – от утонченной стилистики экстерьера и интерьера до многочисленных технологических инноваций и чрезвычайных возможностей персонализации.

Mazda CX-60 передает элегантность новейших разработок философии дизайна Kodo, сочетающихся с крепостью телосложения SUV классической компоновки.

Дизайн фар необычен для Mazda. В отличие от предыдущих моделей, на CX-60 лампы расположены вертикально, а L-образная световая подпись создает новое выражение. Также новый кроссовер оснащен легкосплавными дисками диаметром 20 дюймов.

Последующая эволюция технологии покраски Mazda Takuminuri позволила создать новый цвет Rhodium White. Он дополнил Soul Red Crystal и Machine Gray в качестве третьего фирменного цвета Mazda. В общем, для экстерьера доступны семь цветов без доплат.

Стильная центральная консоль словно пронизывает салон спереди назад. Широкая приборная панель имеет непрерывные линии, проходящие через боковые вентиляционные проемы в обшивку двери, усиливая чувство простора салона. Высота нового сиденья настраивается без изменения позы, руль регулируется по наклону в диапазоне 45 мм и вылету в диапазоне 70 мм.

Революционная система персонализации Mazda Driver Personalisation System автоматически распознает водителя за лицом и мгновенно настроит автомобиль в соответствии с его личными предпочтениями. Это касается не только положения сиденья, руля, зеркал и проекционного дисплея, а также настроек климат-контроля и аудиосистемы. Человеко-машинный интерфейс HMI образуют TFT-LCD панель водительских приборов, проекционный дисплей и 12,3-дюймовый экран новой мультимедийной системы MZD Connect.

CX-60 получила усовершенствованную версию акустической системы Mazda Harmonic Acoustics. Для топовых комплектаций предлагается аудиосистема Bose с 12 динамиками с цифровой обработкой сигнала SoundStage и технологиями BassMatch, Centrepoint 2 Surround и Audio Pilot 2 Noise Compensation. Беспроводной Apple CarPlay и проводной Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфонов входят в стандартное оборудование всех комплектаций.

Модель основана на новой масштабируемой архитектуре Skyactiv Multi-Solution с продольным расположением двигателя. Линейка силовых агрегатов состоит из двух бензиновых двигателей: 4-цилиндровый Skyactiv-G объемом 2,5л. (192 л.с) с прямым впрыском горючего и новый 6-цилиндровый турбированный Skyactiv-G MHEV объемом 3,3 л. (284 л. с.) – – самый мощный двигатель Mazda за всю историю бренда.

Шестицилиндровый двигатель Skyactiv-G 3.3 оснащен системой мягкого гибрида MHEV с использованием 48-вольтового стартера-генератора M Hybrid Boost и системой I-Stop. Благодаря M Hybrid Boost, новый двигатель Mazda сочетает в себе высокую мощность с отличной экономией топлива и низким уровнем выбросов. Разгон от 0 до 100 км/ч – всего 6,9 с., а максимальная скорость достигает 219 км/ч.

Для обеих силовых установок предлагается трансмиссия с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Mazda i-Activ AWD. Система Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) предлагает на выбор четыре ездовых режима – обычный, спортивный, для движения по бездорожью и буксировочный, что обеспечивает оптимальный контроль и удовольствие от вождения при любом сценарии и выбранном маршруте. Уникальная технология контроля движения уменьшает крены на поворотах, стабилизируя автомобиль на высоких скоростях и повышая уверенность водителя.

CX-60 получила самую высокую оценку в пять звезд безопасности от Euro NCAP. Залогом безопасности на самом высоком уровне является широкий спектр систем помощи водителю i-Activsense. На модели дебютировали несколько новейших технологий. Среди них система кругового обзора See-Through View следующего поколения с расширенным полем обзора на низких скоростях, помощник спуска по склонам Hill Descent Control (HDC) и усовершенствованный адаптивный круиз-контроль (i-ACC). Также автомобиль оснащен набором других систем активной безопасности i-Activsense.

Mazda CX-60 имеет длину 4745 мм, ширину 1890 мм, высоту 1680 мм, а колесная база составляет 2870 мм. Ширина салона на уровне плеч составляет 1504 мм на передних сиденьях (на 44 мм больше, чем у CX-5) и 1441 мм – на задних (на 50 мм больше, чем у CX-5). Объем багажника составляет 570 л и может увеличиваться до 1148 л при сложенных задних сиденьях и до 1726 л при погрузке к потолку.

CX-60 предлагается в трех комплектациях: стартовая Exclusive-Line и две топ-версии Premium-Line и Premium-Sport. Начало продаж ожидается в июне 2023 года. Цены стартуют с 1862900 грн. Подробно с ценами и комплектациями можно ознакомиться у официальных дилеров Mazda, уже принимающих заказы на новый кроссовер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda отметила 20-летие Mazda6 юбилейной версией.