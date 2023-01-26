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Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Сергей Иванов
Новости
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Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Совершенно новая Mazda CX-60 расширяет модельный ряд кроссоверов бренда. Это первая из двух крупноразмерных моделей семейства Large Product Group на новой платформе, которая будет представлена в Украине в течение 2023 года.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Mazda CX-60 открывает новую эру в истории бренда. Премиальный кроссовер олицетворяет все, что компания вкладывала в собственную ДНК в течение предыдущих 100 лет, – от утонченной стилистики экстерьера и интерьера до многочисленных технологических инноваций и чрезвычайных возможностей персонализации.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Mazda CX-60 передает элегантность новейших разработок философии дизайна Kodo, сочетающихся с крепостью телосложения SUV классической компоновки.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Дизайн фар необычен для Mazda. В отличие от предыдущих моделей, на CX-60 лампы расположены вертикально, а L-образная световая подпись создает новое выражение. Также новый кроссовер оснащен легкосплавными дисками диаметром 20 дюймов.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Последующая эволюция технологии покраски Mazda Takuminuri позволила создать новый цвет Rhodium White. Он дополнил Soul Red Crystal и Machine Gray в качестве третьего фирменного цвета Mazda. В общем, для экстерьера доступны семь цветов без доплат.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Стильная центральная консоль словно пронизывает салон спереди назад. Широкая приборная панель имеет непрерывные линии, проходящие через боковые вентиляционные проемы в обшивку двери, усиливая чувство простора салона. Высота нового сиденья настраивается без изменения позы, руль регулируется по наклону в диапазоне 45 мм и вылету в диапазоне 70 мм.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Революционная система персонализации Mazda Driver Personalisation System автоматически распознает водителя за лицом и мгновенно настроит автомобиль в соответствии с его личными предпочтениями. Это касается не только положения сиденья, руля, зеркал и проекционного дисплея, а также настроек климат-контроля и аудиосистемы. Человеко-машинный интерфейс HMI образуют TFT-LCD панель водительских приборов, проекционный дисплей и 12,3-дюймовый экран новой мультимедийной системы MZD Connect.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

CX-60 получила усовершенствованную версию акустической системы Mazda Harmonic Acoustics. Для топовых комплектаций предлагается аудиосистема Bose с 12 динамиками с цифровой обработкой сигнала SoundStage и технологиями BassMatch, Centrepoint 2 Surround и Audio Pilot 2 Noise Compensation. Беспроводной Apple CarPlay и проводной Android Auto, а также беспроводная зарядка для смартфонов входят в стандартное оборудование всех комплектаций.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Модель основана на новой масштабируемой архитектуре Skyactiv Multi-Solution с продольным расположением двигателя. Линейка силовых агрегатов состоит из двух бензиновых двигателей: 4-цилиндровый Skyactiv-G объемом 2,5л. (192 л.с) с прямым впрыском горючего и новый 6-цилиндровый турбированный Skyactiv-G MHEV объемом 3,3 л. (284 л. с.) – – самый мощный двигатель Mazda за всю историю бренда.

Шестицилиндровый двигатель Skyactiv-G 3.3 оснащен системой мягкого гибрида MHEV с использованием 48-вольтового стартера-генератора M Hybrid Boost и системой I-Stop. Благодаря M Hybrid Boost, новый двигатель Mazda сочетает в себе высокую мощность с отличной экономией топлива и низким уровнем выбросов. Разгон от 0 до 100 км/ч – всего 6,9 с., а максимальная скорость достигает 219 км/ч.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

Для обеих силовых установок предлагается трансмиссия с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Mazda i-Activ AWD. Система Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) предлагает на выбор четыре ездовых режима – обычный, спортивный, для движения по бездорожью и буксировочный, что обеспечивает оптимальный контроль и удовольствие от вождения при любом сценарии и выбранном маршруте. Уникальная технология контроля движения уменьшает крены на поворотах, стабилизируя автомобиль на высоких скоростях и повышая уверенность водителя.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

CX-60 получила самую высокую оценку в пять звезд безопасности от Euro NCAP. Залогом безопасности на самом высоком уровне является широкий спектр систем помощи водителю i-Activsense. На модели дебютировали несколько новейших технологий. Среди них система кругового обзора See-Through View следующего поколения с расширенным полем обзора на низких скоростях, помощник спуска по склонам Hill Descent Control (HDC) и усовершенствованный адаптивный круиз-контроль (i-ACC). Также автомобиль оснащен набором других систем активной безопасности i-Activsense.

Mazda CX-60 имеет длину 4745 мм, ширину 1890 мм, высоту 1680 мм, а колесная база составляет 2870 мм. Ширина салона на уровне плеч составляет 1504 мм на передних сиденьях (на 44 мм больше, чем у CX-5) и 1441 мм – на задних (на 50 мм больше, чем у CX-5). Объем багажника составляет 570 л и может увеличиваться до 1148 л при сложенных задних сиденьях и до 1726 л при погрузке к потолку.

Новый кроссовер Mazda CX-60 готовится к украинскому дебюту

CX-60 предлагается в трех комплектациях: стартовая Exclusive-Line и две топ-версии Premium-Line и Premium-Sport. Начало продаж ожидается в июне 2023 года. Цены стартуют с 1862900 грн. Подробно с ценами и комплектациями можно ознакомиться у официальных дилеров Mazda, уже принимающих заказы на новый кроссовер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda отметила 20-летие Mazda6 юбилейной версией.