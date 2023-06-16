Mazda CX-60 презентовали в Украине

Японская компания Mazda решила порадовать украинских фанов бренда и представила в Украине совершенно новую модель. Mazda CX-60 займет место флагмана в линейке кроссоверов марки.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Mazda CX-60 открывает очередную эру в истории бренда. Этот премиальный кроссовер – яркое олицетворение ДНК бренда за 100 лет. Исключительность CX-60 заметна во всем – от утонченной стилистики экстерьера и интерьера до самого высокого японского мастерства, ощущаемого в каждой детали. CX-60 – первая из двух крупноразмерных моделей семейства Large Product Group на новой платформе с продольным расположением силового агрегата, представленных в Украине в 2023 году.

Стилистика Mazda CX-60 является дальнейшим развитием философии дизайна Kodo. Изысканности интерьера премиум-класса придают высококачественные материалы с изящными текстурами, кожа Nappa черного цвета и хромированные элементы. Система персонализации Mazda Driver Personalisation System автоматически распознает лицо водителя и мгновенно настроит автомобиль в соответствии с его личными предпочтениями. Это касается не только положения сиденья, руля, зеркал и проекционного дисплея Active Driving, но и настроек климат-контроля и аудиосистемы.

Для украинского рынка доступны бензиновый Skyactiv-G объемом 2,5 л (192 л.с.), а также самый мощный двигатель за всю историю Mazda – новый 6-цилиндровый рядный турбомотор Skyactiv-G объемом 3,3 литра (284) л.с.) с системой M Hybrid Boost. Благодаря мягкой гибридной системе с 48-вольтовым стартер-генератором достигается высокая мощность, отличная экономия топлива и низкий уровень вредных выбросов.

Для обоих силовых агрегатов доступна новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода Mazda i-Activ AWD. Система Mazda Intelligent Drive Select предлагает на выбор четыре ездовых режима – обычный, спортивный, режим бездорожья и режим буксировки. Это обеспечивает оптимальный контроль и удовольствие от вождения при любом сценарии и выбранном маршруте.

CX-60 базируется на новой масштабируемой архитектуре Skyactiv Multi-Solution от Mazda с продольным расположением силового агрегата. Оптимизированная жесткость кузова повышает управляемость, а усовершенствованная пружинная подвеска оказывает содействие высокому уровню комфорта. Уникальная технология контроля движения KPC уменьшает крены на поворотах, стабилизируя автомобиль на высоких скоростях. Также автомобиль оснащен широким спектром систем помощи водителю i-Activsense. Безопасность Mazda CX-60 отвечает жестким требованиям Euro NCAP, за что получила максимальный 5-звездочный рейтинг.

CX-60 имеет систему кругового обзора See-Through View следующего поколения с расширенным полем обзора на низких скоростях, Hill Descent Control, адаптивный круиз-контроль i-ACC, системы экстренного торможения, мониторинга слепых зон и предупреждения о выезде из полосы.

В Украине Mazda CX-60 обойдется в сумму от 1 796 400 грн до 2 322 000 грн в зависимости от комплектации и силового агрегата.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda готовится к дебюту флагманского кроссовера CX-90.