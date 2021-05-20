Mansory выпустит серию эксклюзивных 'Гелендвагенов'

Немецкое тюнинговое ателье Mansory много лет занимается доводкой спортивных и премиальных моделей разных брендов. Очередное творение построено на базе легендарного Mercedes-Benz G-Class.

Об этом сообщает пресс-служба компании. G-Class от Mansory получил название Viva Edition и будет ограничен тиражом всего 10 авто.

Это яркий пример внешнего тюнинга, призванного максимально персонализировать модель и привлечь внимание к ее владельцу. Изменения во внешности внедорожника включают новую переднюю панель с большой фирменной эмблемой ателье, оригинальным бампером со встроенными дополнительными полосками ДХО, а также новый капот с развитым воздухозаборником.

По бокам Mansory Mercedes-Benz G63 AMG Viva Edition помимо широких расширителей колесных арок появились карбоновые накладки на передних крыльях, два пары черных патрубков выхлопной системы с обеих из сторон кузова, а также комплект новых легкосплавных дисков с оригинальным рисунком.

Сзади появилась фирменная крышка запасного колеса, черный декор и новый бампер. Не забыли и о крыше, которая отличается контрастной черной окраской и несет на себе эмблему модели, а спереди над лобовым стеклом установили дополнительные светодиодные фонари.

Не менее выразительно выглядит салон внедорожника. В его дизайне продолжается черно-белая тематика. Для отделки использована кожа, алькантара и карбоновый декор.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ателье Mansory представило свое видение обновленного Bentley Bentayga.