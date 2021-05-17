Mansory представил свое видение обновленного Bentley Bentayga

Знаменитое своими нетривиальными проектами тюнинговове ателье Mansory показала доработанную версию люксового кроссовера Bentley Bentayga. Автомобиль не только эффектно выглядит, но и быстро едет.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В первую очередь специалисты ателье занялись двигателем V8, мощность которого увеличили с 550 до 750 л.с. Крутящий момент вырос 770 до 1020 Нм.

4-литровый V8 получил более эффективный турбонагнетатель, перенастроенный блок управления, а также прямоточную спортивную выхлопную систему. Для сравнения, самая мощная модификация стокового кроссовера Bentley Bentayga Speed с 6-литровым мотором W12 имеет в своем распоряжении всего 635 л.с.

Внешне новинка отличается агрессивным обвесом из карбона. Автомобиль получил расширители колесных арок, боковые "юбки", новый капот с дополнительными воздухозаборниками, развитые спойлеры, эффектный задний диффузор, а также 23-дюймовые глянцевые диски с 10-ю спицами.

В салоне также активно используется углепластик, которым украсили приборную панель и рулевое колесо, а для отделки применили красно-черную кожу тончайшей выделки.

В результате максимальная скорость кроссовера выросла с 306 до 317 км/ч, а время разгона с 0 до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды, что на 0,2 с меньше, чем у стандартной серийной версии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ателье Mansory сделало эпатажный тюнинг Ferrari F8 Tributo.