Lexus показав стильний концепт LF-Z Electrified

Компанія Lexus презентувала світовій громадськості електричний концепт LF-Z Electrified.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль покликаний продемонструвати напрям розвитку дизайну майбутніх електромобілів марки.

Великий купеподібний кросовер має у довжину 4880 мм, а колісна база – 2950 мм. Його позашляхову спрямованість підкреслюють чорні контрастні вставки та акуратний захисний обвіс по периметру кузова. Ззаду автомобіль отримав масивний дифузор, а замість звичних ліхтарів уздовж усіх багажних дверей простяглася світлодіодна стрічка.

Доступ всередину забезпечують розсувні двері з електроприводами. Інтер'єр розрахований на водія та трьох пасажирів. Салон отримав індивідуальні анатомічні крісла, причому водійське має іншу, світлу обробку. Подібне дизайнерське рішення компанія пропонує вже не вперше. Електрохромний скляний дах може змінювати ступінь прозорості.

Управління покладено на штурвал, який не має фізичної зв'язку з колесами. А система штучного інтелекту здатна змінювати налаштування залежно від користувача та його переваг. За музичний супровід у дорозі відповідає аудіосиcтема Mark Levinson.

Цікаво, що всупереч сучасним трендам цифровий кокпіт сконцентрований лише навколо водія, а пасажирам, мабуть, доведеться задовольнятися краєвидами з вікна. Загалом внутрішнє оздоблення салону виконано у дусі мінімалізму.

У рух Lexus LF-Z Electrified приводить система Direct4 з чотирма мотор-колесами сумарною потужністю 544 к.с. та обертовим моментом у 700 Нм. Живлення для двигунів забезпечує батарея ємністю 90 кВтг, а обіцяний запас ходу – близько 600 км.

До 2025 року компанія планує презентувати 20 нових моделей, включно з гібридними та повністю електричними. А їхньою розробкою займеться новий R&D-центр виробника у японській Шімояме.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia презентувала новий електричний кросовер EV6.