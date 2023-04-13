Летучий Citroen DS Фантомаса получил новую жизнь

В честь открытия в Национальном автомобильном музее в Мюлузе выставки "В движении с Луи де Фюнесом", дизайнеры DS Automobiles создали проект нового летающего автомобиля. Вдохновение они черпали в образе культовой модели DS из не менее любимого фильма "Фантомас разбушевался".

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Национальный автомобильный музей проводит тематическую выставку, где представлены автомобили фильмов Луи де Фюнеса. Экспозиция открыта 5 апреля и будет работать до 5 ноября этого года.

На выставке представлены различные модели автомобилей, включая культовые модели DS, которые можно увидеть в фильмах с гениальным французским актером. Кроме этого, на выставке представлены рекламные постеры к фильмам, фотографии со съемок, тематический реквизит.

Бренд DS Automobiles решил принять участие в праздновании вместе с Музеем Луи де Фюнеса, создав скетч уникального "летающего автомобиля", являющегося современной интерпретацией Citroen DS из фильма "Фантомас разбушевался". Ведь вместе с Жаном Маре, Луи де Фюнесом и Милен Демонжо, DS стал одной из величайших звезд второй части трилогии о Фантомасе. Стоит вспомнить спуск из Везувия, поставленного Реми Жюльеном, и незабываемые кадры взлетающего в воздух DS.

"Культовая модель DS стала частью мировой истории и вышла за пределы только автомобильного мира. Это часть французского наследия, которое занимает важное место также и во французском кино. Мы ответили на запрос Музея Луи де Фюнеса, разработав современный вариант DS в честь культового автомобиля DS Фантомаса. Наши дизайнеры Джеффри Российон и Фредерик Субиру создали скетч нового варианта летающего DS специально для этой выставки", – рассказал Тьери Мэтроз, дизайн-директор DS Automobiles.

Впервые такой персонаж, как Фантомас, появился в 1911 году – он был описан как гениальный преступник сначала в романах французских писателей, а впоследствии "дебютировал" в кино. Наверное, самую большую популярность Фантомас приобрел именно благодаря трем полнометражным французским фильмам 1964, 1965 и 1967 годов. Главные роли сыграли Луи де Фюнес и Жан Маре: последний исполнил роль не только журналиста, но и самого Фантомаса.

Кроме того, во втором фильме трилогии главную роль сыграл автомобиль, а именно – культовая модель DS 1955 года. Уже во время своего дебюта, этот автомобиль имел технологии, которые обязательно привлекли бы внимание Фантомаса: гидропневматическую подвеску колес, элегантный аэродинамический дизайн и футуристический салон. Успешная 20-летняя карьера (1955-1975) подарила поклонникам бренда в общей сложности почти 1,5 млн экземпляров автомобиля в разных версиях.

Наконец, сотрудничество с французской киноиндустрией завершилось созданием самого удивительного DS с выдвижными крыльями, хвостовым оперением и реактивными двигателями в задней части. Важность этого автомобиля, как героя фильма о Фантомасе, подтверждает факт появления летающего DS на одной из рекламных афиш – рядом с Луи де Фюнесом и Фантомасом.

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