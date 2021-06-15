Land Rover экспериментирует с водородным Defender

Британская компания Jaguar Land Rover работает над версией внедорожника Defender на водородных топливных элементах.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках проекта, получившего название "Зевс", британский производитель начнет в этом году тесты прототипов автомобилей на водородных топливных элементах.

Компания получила финансирование от государственного центра по защите окружающей среды. В проекте также приняли участие несколько известных брендов: Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems и UK Battery Industrialization Center.

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В Jaguar Land Rover отмечают, что пока этот проект является экспериментом и еще нет окончательного решения по поводу реализации его в серийном виде. Тем не менее, в компании верят, что к 2030 году в мире будет более 10 млн водородных автомобилей и свыше 10 тысяч заправочных станций.

Испытания водородного Defender будут проводиться в Великобритании. В рамках тестов будут проводиться оценки внедорожных возможностей и расхода топлива. По мнению главы отделения водородных технологий Ральфа Клэга: "Работа, проделанная совместно с нашими партнерами по проекту" Зевс ", поможет нам на нашем пути к достижению к 2039 году бизнеса с нулевым выбросом углерода".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, конкурент Land Rover, британский стартап Ineos намерен создать водородную версию своего внедорожника. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве планируется адаптировать водородные технологии Hyundai для использования в недавно представленном внедорожнике Ineos Grenadier 4x4.