Кроссовер Genesis GV80 подвергся обновлению

Компания Genesis провела плановый "апгрейд" своего кроссовера GV80. Модель получила расширенный список опций и ряд технических изменений для повышения безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В частности, покупатели смогут выбирать не только 5- или 7-местную конфигурацию салона, но и премиальный вариант с двумя индивидуальными креслами повышенной комфортности во втором ряду.

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В этом случае между сиденьями будет располагаться консоль c отделением для мелочей, блоком управления аудиосистемой, двумя подстаканниками и площадкой для беспроводной зарядки смартфона. Также в качестве опции можно заказать сенсорные дисплеи для пассажиров второго ряда и выдвижные подножки с электроприводом.

Информационно-развлекательная система получила функцию обновления "по воздуху". С ее помощью владельцы смогут получить новые версии графического оформления цифровой шкалы приборов и проекционного экрана. Система климат-контроля получила новую функцию вентиляции салона в течение 30 минут после запирания машины, что позволит проветрить или устранить накопившийся конденсат. Расширена палитра цветов кузова и отделки интерьера.

Технические изменения коснулись тормозной системы, которая теперь будет оснащаться более эффективными четырехпоршневыми суппортами, ранее доступными только для версии с мотором V6. Для повышения безопасности в список электронных помощников добавили систему автоматического торможение автомобиля после аварии, для предотвращения повторных столкновений.

Обновленный Genesis GV80 уже доступен для заказа в Корее, а в других странах новинка появится немного позже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Genesis представила первый в истории марки электромобиль.