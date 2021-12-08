Копию Chevrolet Corvette Grand Sport предлагают за $209995

Купить Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 года в оригинальном состоянии обойдется в несколько миллионов долларов. В качестве альтернативы за существенно меньшую сумму можно приобрести ремейк раритета с современной "начинкой".

Одну из реплик 2015 года выпуска выставили на аукционе Autotrader за $209995. Немного уменьшенную в размерах копию спорткара выпускает Duntov Motor Company, которая приобрела соответствующую лицензию у концерна General Motors.

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DМС получила чертежи и кузовные штампы, с помощью которых было изготовлена 13 экземпляров модели.

Автомобиль оснащен 7-литровым 700-сильным двигателем Chevrolet V8, который доработала компания McCabe Motorsports. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая трансмиссия Tremec. А вся мощь силового агрегата отправляется к задним ведущим колесам.

Предлагаемый на продажу автомобиль имеет комбинированную окраску бронзового и черного цветов, которая особенно эффектно выглядит на солнце. Дополняют образ машины стильные колесные диски с ажурным рисунком и высокоскоростные шины, позволяющие реализовать огромный потенциал спорткара.

Для отделки салона использовалась коричневая кожа, которая украсила сиденья, приборную панель и другие элементы интерьера. В этом антураже уместно смотрится спортивный руль с тонким деревянным ободом и желтые шкалы приборов. За 6 лет эксплуатации автомобиль накатал всего 3000 миль (4800 км).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на торги выставили реплику Corvette из "Форсажа-5"