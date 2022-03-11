Концерн Stellantis приостанавливает импорт и экспорт авто в рф

Сергей Иванов
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Концерн Stellantis приостанавливает импорт и экспорт авто в рф
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Исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес заявил о приостановке экспорта автомобилей в рф и импорте из нее. Компания Stellantis выступает против всех форм насилия и агрессии и всех военных действий на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Напомним, что концерном Stellantis на территории рф представлены брендами Citroën, Fiat, Jeep, Opel и Peugeot.

В то же время представительство Stellantis в Украине с 1 марта внедрило Программу технической поддержки автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Она предусматривает все виды ремонтных работ, которые необходимы для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства.

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Программа технической поддержки автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel предусматривает все виды ремонтных работ, которые необходимы для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства

Stellantis в Украине понимает, что работоспособность транспорта и мобильность служб быстрого реагирования – – это безопасность наших граждан. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы запустить работу наших сервисных центров в крупных городах Украины, чтобы предоставлять оперативный ремонт для автомобилей, находящихся в государственной и коммунальной собственности, а именно: скорая медицинская помощь, служба национальной полиции, аварийные службы, коммунальные предприятия обеспечивают бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д. Все работы производятся за счет компании "Пежо Ситроен Украина".

По ссылке и фото ниже вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже сейчас готовы вас принять и обслужить. Также, узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.

Актуальный список дилерских центров

Концерн Stellantis также пожертвует 1 млн. евро в качестве гуманитарной помощи и помощи беженцам в Украине. Эта помощь будет осуществлена через локальную неправительственную организацию, специализирующуюся на таких вопросах. Сейчас украинское представительство ведет активные дискуссии по поводу надежных партнеров, которые могли бы наиболее эффективно использовать эти средства. А также для Stellantis еще одним приоритетом является здоровье и безопасность сотрудников украинского представительства и их семей. Была создана специальная команда круглосуточной поддержки, которая активно контролирует их здоровье и безопасность, а также помогает с логистикой внутри страны и за ее пределами.

В это сложное время важна поддержка со стороны крупных компаний, которые требуются не о своем бизнесе, а о работающих в них людях, которые им доверяют.

Берегите себя и своих родных!

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