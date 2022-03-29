Компания 'Украинская бронетехника' освоила новинку для ВСУ

В условиях военного времени конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" пытается помочь фронту всем, чем может. Здесь ремонтируют и восстанавливают поврежденные армейские машины, а также занимаются поставкой разного вооружения.

Как сообщает пресс-служба производителя на своей странице в Facebook. Кроме этого, совместно с одним партнером начат выпуск новой продукции – станков для крупнокалиберных пулеметов ДШК, предназначенных для установки на бронеавтомобили "Варта", "Новатор" и другие подходящие для этого машины. Экспериментальные образцы уже работают в подразделениях терробороны Киевской области, а также в Нацгвардии.

Сегодня на предприятии также ведется работа по освоению производства переносных треног под ДШК для ВСУ. Напомним, что в первые дни войны "Украинская бронетехника" передала для нужд армии военной техники и вооружения на сумму более 150 млн грн.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания "Украинская бронетехника" отремонтировала бронемашину "Варта", которая была повреждена в зоне боевых действий.

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