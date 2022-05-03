Коллекцию из 18 редких Chevrolet Corvette выставили на продажу

Поклонники знаменитой гонки в Индианаполисе могут стать счастливыми обладателями уникальной коллекции пейс-каров Indy 500 Corvette. На продажу выставили сразу 18 экземпляров разных лет выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба американского аукциона Mecum. В коллекцию входит как минимум по одному представителю каждого поколения Corvette начиная с третьей генерации модели. По предварительным данным за лот владелец намерен выручить от 1,5 до 1,7 млн долларов, что составит от 83 до 94 тысяч долларов за каждый экземпляр.

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Стоит также отметить, что только два автомобиля из коллекции реально использовались в качестве пейс-каров в легендарной гонке – это модели 2005 и 2006 годов. Восемь машин являются точными репликами пейс-каров сезона и имеют менее 160 км (!) на одометре. Остальные машины относятся к памятным версиям "Pace Car Editions", которые выпускала компания Chevrolet для фанов Indy 500. Большинство из них также имеют минимальный пробег.

Коллекция принадлежит Ричарду Фостеру, который является постоянным участником различных ретро мероприятий и слетов поклонников Corvette. Автомобиль 2022 года покупатель лота получит немного позже, так как машина в настоящее время еще не готова.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн GM анонсировал выпуск новых версий Chevrolet Corvette.