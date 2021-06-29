Бензиновые авто vs электрокары: когда машины на аккумуляторах начинают меньше вредить природе

Электрические автомобили во время движения не производят выбросов. Однако производство авто и электроэнергии, от которой они питаются, наносит вред экологии, поэтому по вреду окружающей среде электрокар можно сравнивать с обычными бензиновыми авто.

Американская Аргоннская национальная лаборатория провела исследование, в котором сравнила уровень углеродных выбросов электромобиля и машины с ДВС на протяжении всего их жизненного цикла. Reuters проанализировал их данные и определил, в какой момент электрокар начинает наносить меньше вреда окружающей среде, чем обычное авто.

Исходя из предположений, оказалось, что Tesla Model 3 в США нужно проехать 21 725 километров, прежде чем она станет "чище" для экологии, чем Toyota Corolla.

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К такой цифре пришли, учитывая, что в стране 23% электроэнергии, которая заряжает электромобиль, производится на угле и другом ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии, а Corolla имеет средний расход топлива 7,1 л/100 км.

В ситуации, когда 100% электроэнергии производится на гидроэлектростанции, Model 3 обгонит Toyota по "чистоте" через 13 518 км пробега. Если же, где-то энергетика производится полностью на угле, то электрокар там нанесет меньше вреда только через 126 665 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, аналитики спрогнозировали, когда производство электрокаров станет дешевле, чем авто с ДВС.