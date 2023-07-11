Koenigsegg представил серийную версию гиперкара Gemera

Основатель и бессменный руководитель шведской компании Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг поделился информацией о первом в истории марки 4-местном гиперкаре. Готовая к серийному производству Gemera имеет гигантскую мощность 2300 л.с.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первоначально было заявлено, что Koenigsegg Gemera будет иметь в своем арсенале 1700-сильный силовой агрегат, но за время трансформации концепта в серийную модель создателям удалось существенно увеличить отдачу мотора.

В конструкции новинки реализованы многие инновационные решения, включая высокоэффективную трансмиссию Light Speed Tourbillon Transmission (LSTT). Кроме того, в компании разработали новый двигатель Radial Flux, который получил символичное имя Dark Matter (англ. темная материя). Это первый в мире автомобильный 6-фазный электромотор. Он развивает мощность 800 л.с. и обеспечивает до 1250 Нм крутящего момента.

Покупатели получат возможность использовать Dark Matter с 3-цилиндровым бутурбированным ДВС Tiny Friendly Giant (TFG) или 5-литровым битурбированным V8 от суперкара Koenigsegg Jesko. В последнем случае используется модернизированный мотор с доработанной выхлопной системой. Суммарная мощность такого тандема достигает 2300 л.с., а крутящий момент достигает 2750 Нм.

В варианте с TFG отдача силового агрегата будет немного скромнее – 1400 л.с. и 1850 Нм. По предварительным данным Gemera сможет развивать скорость свыше 400 км/ч, а на разгон до первой "сотни" потребуется всего 1,9 секунды. Реализовать потенциал двигателя помогает система полного привода с функцией векторизации тяги.

Напомним, что компания Koenigsegg в следующем году отметит свое 30-летие. За это время шведские автомобилестроители смогли представить целую гамму суперкаров и нашли немало поклонников по всему миру. Новинку планируют выпустить тиражом 300 экземпляров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Koenigsegg готовит к серийному производству гиперкар Jesko.