Koenigsegg готовит к серийному производству гиперкар Jesko

Спустя два с половиной года после дебюта на автошоу в Женеве гиперкар Koenigsegg Jesko готовится к запуску в серию. Всего компания планирует изготовить 125 экземпляров Jesko и Jesko Absolut.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Перед стартом серийного производства в компании собрали опытный экземпляр новинки.

Автомобиль окрашен в яркий оранжевый цвет, который удачно контрастирует с серебристыми акцентами и деталями из неокрашенного углепластика. В аналогичной цветовой гамме выполнен и салон новинки. Полностью цифровой кокпит включает два экрана SmartCluster и SmartCenter, а на рулевом колесе из карбона появились сенсорные кнопки.

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Для выпуска новинки компания увеличила свои производственные мощности. Перед началом производства в компании изготовят несколько прототипов, чтобы отладить все процессы.

Под капотом Jesko располагается 5-литровый V8 c двумя турбинами. Он полностью создан специалистами компании Koenigsegg и обеспечивает впечатляющие технические и динамические характеристики. При использовании высокооктанового бензина мощность достигает 1280 л.с., а если залить в бак биоэтанол E85, то мощность возрастет до 1600 сил. Привод осуществляется на задние колеса, а в паре с мощным мотором работает уникальная коробка передач Light Speed Transmission, которая обладает феноменальным быстродействием.

За дорогу автомобиль крепко цепляется низкопрофильными шинами Michelin, а активные аэродинамические элементы кузова обеспечат максимальную прижимную силу на высоких скоростях. Первые экземпляры Koenigsegg Jesko покупатели получат весной будущего года.

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