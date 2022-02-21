Классический Jeep Grand Wagoneer оснастили 1000-сильным V8

Рестомоды становятся все более популярными. Небольшая компания Vigilante из Остина, штат Техас, решила превратить классический Jeep Grand Wagoneer в мощный и современный с технической точки зрения автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Большинство производителей рестомодов как правило используют уже готовые детали, предлагаемые фирмами, занимающимися тюнингом. Но в компании Vigilante пошли иным путем. И первое, что они сделали, это оцифровали кузов Grand Wagoneer, чтобы на основе полученных данных спроектировать полностью новое шасси.

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Подобное решение, безусловно, существенно удорожает проект, но зато у создателей есть все возможности сделать автомобиль максимально соответствующим современным требованиям по комфорту и безопасности. В частности, более жесткое шасси позволило увеличить динамические характеристики машина, а также и исключила фактор временной усталости оригинальной конструкции 40-летней давности. Кроме того, это позволило использовать современные узлы и агрегаты, будучи уверенным, что шасси выдержит высокие нагрузки.

Чтобы обуздать мощный внедорожник на Grand Wagoneer установили новую тормозную систему Baer с 6-поршневыми механизмами, скрытыми под 17-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, автомобиль получил пружины Eibach и амортизаторы Fox.

Стоимость Grand Wagoneer от Vigilante стартует с отметки $295000. Покупателям предлагается на выбор три современных мотора HEMI. Базовая версия развивает 491 л.с. Этот 6,4-литровый мотор можно увидеть на спорткарах Dodge SRT. Следующий вариант – это 717-сильный двигатель Hellcat, который обойдется в дополнительные $15000. Но если деньги – не проблема, то доплатив $25000 можно заказать топовую версию с мотором Hellephant, которая имеет в своем арсенале 1013 "лошадок".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance превратила пикап Jeep в 1000-сильного монстра.