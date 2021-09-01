Kia Sportage для Европы укоротили на 145 мм

Компания Kia представила европейскую версию кроссовера Sportage нового поколения. Автомобиль отличается меньшими габаритами и широкой палитрой силовых агрегатов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые за почти 30-летнюю историю существования модели, для Европы подготовили особую модификацию кроссовера.

Размеры европейской версии – 4515x1865x1645 мм, а колесная база – 2680 мм. В результате "усушки" автомобиль стал на 145 мм короче и на 15 мм ниже, расстояние между осями уменьшили на 75 мм.

Видео дня

Естественно, что изменение размеров привело к тому, что на заднем ряду стало меньше места как для головы, так и для ног пассажиров. Кроме того, багажник сократился в объеме до 591 л (-46 л). Дизайн салона унифицирован с обычным Sportage.

Для европейского Kia Sportage подготовили широкую палитру силовых агрегатов. На топовой версии PHEV используется 1,6-литровый 180-сильный бензиновый мотор T-GDI, электромотор на 66,9 кВт и батарея на 13,8 кВтч. Суммарная мощность такой установки достигает 265 л.с.

На обычном гибриде без возможности подзарядки от внешних источников применяется аналогичный ДВС, а вот электромотор слабее – 44,2 кВт. Кроме того, батарея здесь имеет емкость всего 1,49 кВтч. В итоге суммарная отдача гибрида 230 л.с.

Так называемый "мягкий" гибрид использует мотор 1.6 T-GDI и стартер-генератор. Такая модификация будет доступна в двух вариантах мощности – 150 и 180 сил.

Для тех, кто по-прежнему предпочитает моторы на "тяжелом" топливе адресована версия с 1,6-литровым турбодизелем, который также будет доступен в двух вариантах мощности – 115 и 136 л.с. Более мощный вариант можно заказать в комбинации со стартер-генератором.

В паре с бензиновым мотором могут работать как 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями, так и 6-ступенчатая МКП. Для дизельного мотора можно выбрать коробку 7DCT или роботизированную 6-ступенчатую "механику" iMT.

Дебют европейского варианта Kia Sportage состоится на автошоу IAA-2021 в Мюнхене.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в украинской армии корейские Kia придут на смену российским УАЗам,