Kia ProCeed 2022 года заметили с обновленной передней частью

Kia готовит модель ProCeed 2022 года, которую заметили с обновленной решеткой радиатора и новыми светодиодными фарами.

Впервые автомобиль был выпущен менее чем три года назад, но компания уже работает над "подтяжкой лица" машины. Дополнительные детали трудно разобрать, но можно увидеть эволюционный передний бампер и пересмотренную центральную впускную систему. Последняя имеет красные вставки, которые являются визитной карточкой варианта GT. Об этом сообщает Carscoops.

ProCeed получила стильные легкосплавные диски с новым логотипом Kia. Модель также имеет слегка переработанную заднюю часть, которая выглядит более обтекаемой.

Фотограф-шпион не приблизился настолько, чтобы сделать снимки интерьера, но изменения, вероятно, будут незначительными. Конечно, это еще предстоит увидеть, и салон таки становится немного устаревшим.

На данный момент о модели известно еще мало, но она, скорее всего, будет иметь 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом с гибридной технологией. Он производит 158 л.с. и 253 Нм. ProCeed GT, вероятно, получит 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 201 л.с. и 265 Нм.

Kia ProCeed 2022 может быть представлена позднее в этом году или в начале следующего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Kia представила седан K3, который в Европе будет продаваться под именем Cerato, а в США – под Forte. Он получил дизайн, выполненный в новой стилистике бренда.