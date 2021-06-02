Kia Stinger обзавелся спецверсией Scorpion

Корейская компания Kia подготовила для своих фанов новую лимитированную версию Kia Stinger Scorpion Special Edition. Автомобиль будет доступен исключительно на рынке США.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Scorpion Special Edition отличается более агрессивным дизайном и черными декоративными деталями.

В частности, новинка получила черные корпусы зеркал, вентиляционные решетки на передних крыльях, стильные 10-спицевые 19-дюймовые легкосплавные диски черного цвета, а также диффузор с квартетом тонированных выхлопных патрубков.

Видео дня

Кроме того, автомобиль снабдили дополнительным задним антикрылом на крышке багажника. Для новинки будут предложены три эксклюзивных оттенка белого, черного и серебристого цветов – Snow White Pearl, Aurora Black и Ceramic Silver.

В салоне появились спортивные кресла с черной или красной отделкой из алькантары, а также декоративные вставки из углепластика.

Kia Stinger Scorpion Special Edition будет выпускать ограниченным тиражом в 250 экземпляров в месяц. Покупателям он будет доступен в заднеприодном варианте GT2 RWD или с полноприводной трансмиссией. В зависимости от количества ведущих колес стоимость составит $52585 или $54785 без учета дополнительных опций.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia показала первые фото нового Sportage