Kia Carnival нового поколения показали в США

Корейская компания Kia провела интернет-презентацию нового поколения популярного минивена Kia Carnival.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На американском рынке новый Carnival заменит модель Sedona.

В Южной Корее автомобиль представили летом прошлого года, а спустя полгода новинка дебютировала в американской спецификации. Модель построена на новой платформе и своим агрессивным дизайном больше напоминает кроссовер, чем минивен.

Новинка будет предложена с 3,5-литровым V6 GDI, который развивает 290 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. К сожалению многих пользователей, компания не предлагает для новинки полного привода. Что никак не мешает Carnival тянуть за собой прицеп массой до 1600 кг.

Просторный салон может иметь несколько вариантов исполнения. Покупатели могут заказать 7- или 8-местный вариант. В первом случае вместо дивана пассажирам будут предложены два индивидуальных кресла повышенной комфортности.

К услугам водителя и пассажиров несколько экранов. В частности, новинка имеет 12,3-дюймовую шкалу приборов и расположенный по соседству 12,3-дюймовый экран мультимедиа. Кроме того, для пассажиров второго ряда можно заказать дополнительные экраны для отдыха и развлечений.

Для обитателей салона также предлагается 9 портов USB, разбросанных по салону. Кроме того, пользователям доступны несколько розеток на 110 В, а, кроме того, с помощью Bluetooth к бортовому компьютеру можно подключить несколько устройств.

Автомобиль оснащен различными электронными помощниками, включая систему экстренного торможения, поддержания в полосе, контроля за "слепыми" зонами, переключения света фар и состояния водителя. В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски, но в качестве опции можно заказать 19-дюймовые.

Kia Carnival будет предложен в четырех комплектациях, а у американских дилеров новинка ожидается во втором квартале нынешнего года. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на международной выставке International Defense Exhibition & Conference 2021 (IDEX) компания Kia показала опытный образец многоцелевого тактического легкого внедорожника KLTV и базового шасси для создания различных модификаций.