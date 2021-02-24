Kia Carnival нового поколения показали в США

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,7 т.
Kia Carnival нового поколения показали в США

Корейская компания Kia провела интернет-презентацию нового поколения популярного минивена Kia Carnival.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На американском рынке новый Carnival заменит модель Sedona.

На американском рынке новый Carnival заменит модель Sedona

В Южной Корее автомобиль представили летом прошлого года, а спустя полгода новинка дебютировала в американской спецификации. Модель построена на новой платформе и своим агрессивным дизайном больше напоминает кроссовер, чем минивен.

Модель построена на новой платформе и своим агрессивным дизайном больше напоминает кроссовер, чем минивен

Новинка будет предложена с 3,5-литровым V6 GDI, который развивает 290 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. К сожалению многих пользователей, компания не предлагает для новинки полного привода. Что никак не мешает Carnival тянуть за собой прицеп массой до 1600 кг.

Новинка будет предложена с 3,5-литровым V6 GDI, который развивает 290 л.с. и 8-ступенчатой АКП

Просторный салон может иметь несколько вариантов исполнения. Покупатели могут заказать 7- или 8-местный вариант. В первом случае вместо дивана пассажирам будут предложены два индивидуальных кресла повышенной комфортности.

К услугам водителя и пассажиров несколько экранов, объединенных в общем корпусе

К услугам водителя и пассажиров несколько экранов. В частности, новинка имеет 12,3-дюймовую шкалу приборов и расположенный по соседству 12,3-дюймовый экран мультимедиа. Кроме того, для пассажиров второго ряда можно заказать дополнительные экраны для отдыха и развлечений.

Для пассажиров второго ряда можно заказать дополнительные экраны для отдыха и развлечений

Для обитателей салона также предлагается 9 портов USB, разбросанных по салону. Кроме того, пользователям доступны несколько розеток на 110 В, а, кроме того, с помощью Bluetooth к бортовому компьютеру можно подключить несколько устройств.

Для пассажиров второго ряда можно заказать индивидуальные кресла повышенной комфортности

Автомобиль оснащен различными электронными помощниками, включая систему экстренного торможения, поддержания в полосе, контроля за "слепыми" зонами, переключения света фар и состояния водителя. В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски, но в качестве опции можно заказать 19-дюймовые.

Просторный салон может иметь несколько вариантов исполнения

Kia Carnival будет предложен в четырех комплектациях, а у американских дилеров новинка ожидается во втором квартале нынешнего года. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на международной выставке International Defense Exhibition & Conference 2021 (IDEX) компания Kia показала опытный образец многоцелевого тактического легкого внедорожника KLTV и базового шасси для создания различных модификаций.

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