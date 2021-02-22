Kia показала конкурента "Хаммеру"

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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2,5 т.
Kia показала конкурента 'Хаммеру'

Компания Kia привезла на выставку вооружений в ОАЭ перспективные новинки.

Об этом сообщает портал Carscoops. На международной выставке International Defense Exhibition & Conference 2021 (IDEX) корейский производитель показал опытный образец многоцелевого тактического легкого внедорожника KLTV и базового шасси для создания различных модификаций.

Новая версия вездехода KLTV создана при участии государственного Агентства оборонных разработок

Новая версия вездехода KLTV создана при участии государственного Агентства оборонных разработок (DAPA). Легкий тактический внедорожник предлагается в стандартной и длиннобазной версиях, с бронированием и без.

В зависимости от конфигурации он может использоваться для различных целей, например, для командирской машины, разведки, для установки различных видов вооружения или служб поддержки. Вездеход в длиннобазном исполнении без бронезащиты способен перевозить военизированное подразделение из 10 человек и до 3 тонн снаряжения в грузовом отделении. Кроме того, на шасси возможна установки различных надстроек для создания передвижной мастерской, пункта мобильной связи или перевозки грузов.

В движение вездеход приводит 225-сильный дизельный двигатель, который соответствует нормам Euro 5

Представленный на выставке экземпляр KLTV имеет 4-местній салон и грузовую площадку, которую можно использовать для перевозки военнослужащих и различных грузов.

В движение вездеход приводит 225-сильный дизельный двигатель, который соответствует нормам Euro 5. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, отправляющая крутящий момент ко всем ведущим колесам. Также новинка имеет дифференциал ограниченного трения, независимую подвеску всех колес, шины run-flat, кондиционер и экранированное электрооборудование.

Kia также показала на выставке базовое шасси, которое можно использовать для создания специальных версий машины, в том числе и бронированных. Стоит отметить, что компания Kia последние 5 лет является официальным поставщиком подобных вездеходов для южнокорейской армии.

Базовое шасси можно использовать для создания специальных версий машины, в том числе и бронированных

По словам представителей компании, "оба выставочных экземпляра разработаны с учетом широких возможностей для использования, отличаются высокой надежностью и могут использоваться в самых суровых природных и дорожных условиях".

Напомним, что компания Kia впервые показала свою разработку KLTV в ОАЭ еще в 2015 году. С тех пор семейство обросло разнообразными модификациями и заступило на службу в южнокорейскую армию. За эти годы компания постоянно работает над совершенствованием конструкции и повышении ее потребительских качеств.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia провела масштабный ребрендинг и поделилась своей стратегий развития на ближайшие годы. В частности, она предполагает расширение линейки электричеcких и гибридных моделей. Компания намерена увеличить долю электромобилей до 60% от общего объема производства.

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