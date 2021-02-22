Kia показала конкурента 'Хаммеру'

Компания Kia привезла на выставку вооружений в ОАЭ перспективные новинки.

Об этом сообщает портал Carscoops. На международной выставке International Defense Exhibition & Conference 2021 (IDEX) корейский производитель показал опытный образец многоцелевого тактического легкого внедорожника KLTV и базового шасси для создания различных модификаций.

Новая версия вездехода KLTV создана при участии государственного Агентства оборонных разработок (DAPA). Легкий тактический внедорожник предлагается в стандартной и длиннобазной версиях, с бронированием и без.

В зависимости от конфигурации он может использоваться для различных целей, например, для командирской машины, разведки, для установки различных видов вооружения или служб поддержки. Вездеход в длиннобазном исполнении без бронезащиты способен перевозить военизированное подразделение из 10 человек и до 3 тонн снаряжения в грузовом отделении. Кроме того, на шасси возможна установки различных надстроек для создания передвижной мастерской, пункта мобильной связи или перевозки грузов.

Представленный на выставке экземпляр KLTV имеет 4-местній салон и грузовую площадку, которую можно использовать для перевозки военнослужащих и различных грузов.

В движение вездеход приводит 225-сильный дизельный двигатель, который соответствует нормам Euro 5. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, отправляющая крутящий момент ко всем ведущим колесам. Также новинка имеет дифференциал ограниченного трения, независимую подвеску всех колес, шины run-flat, кондиционер и экранированное электрооборудование.

Kia также показала на выставке базовое шасси, которое можно использовать для создания специальных версий машины, в том числе и бронированных. Стоит отметить, что компания Kia последние 5 лет является официальным поставщиком подобных вездеходов для южнокорейской армии.

По словам представителей компании, "оба выставочных экземпляра разработаны с учетом широких возможностей для использования, отличаются высокой надежностью и могут использоваться в самых суровых природных и дорожных условиях".

Напомним, что компания Kia впервые показала свою разработку KLTV в ОАЭ еще в 2015 году. С тех пор семейство обросло разнообразными модификациями и заступило на службу в южнокорейскую армию. За эти годы компания постоянно работает над совершенствованием конструкции и повышении ее потребительских качеств.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia провела масштабный ребрендинг и поделилась своей стратегий развития на ближайшие годы. В частности, она предполагает расширение линейки электричеcких и гибридных моделей. Компания намерена увеличить долю электромобилей до 60% от общего объема производства.