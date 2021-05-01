Сколько стоил бензин в Украине в 90-х: сравниваем цены тогда и сейчас

В последнее время в Украине не утихают разговоры о бензине. В мае ожидается, что в стране будет дефицит топлива.

На майские праздники цены на нефтепродукт в некоторых областях вырастут до 30,26 гривен за литр А-95. Поэтому AutoOboz решил вспомнить, как менялась стоимость этого нефтепродукта в течение 1990-х и 2000-х годов.

В начале 90-х топливо было самым дешевым. В 1992 году стоимость бензина за литр была всего 1,25 карбованцев. Но сразу после распада СССР не было где купить топливо, и почти все оно продавалось на "черном рынке" по огромным ценам, которые превышали официальные.

В 1996 году бензин стоил около 65 тысяч купонов за литр, при том, что средняя зарплата была на уровне 3,2 миллионов. После денежной реформы и введения гривны цена на А-95 два года балансировала на уровне ниже 0,6 гривны за литр. Уже в 1998 году она выросла до более трех гривен.

До 2005 году цена росла незначительно, и была на уровне 3,5 грн, но в 2006-м она поднялась до пяти гривен за литр. Правда впоследствии в 2008 году снизилась до 4,5 грн. В последующие годы стоимость бензина прыгала и до 2011-го она поднялась до 10,5 гривен.

По состоянию на апрель 2021 года средняя цена на А-95 составляет 28,6 грн. А-95 премиум стоит 30,1 гривну за литр. Стоимость А-92 составляет 27,7 грн, дизельного топлива – 28,2 грн, а газа – 15,7 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в образцах бензина из нескольких сетей АЗС обнаружили токсичные амины (Монометиланилины), которые запрещено использовать в стране.