Какие цвета авто чаще всего выбирают украинцы

В Украине при покупке новых и подержанных автомобилей чаще всего выбирают модели в белом, сером, черном и синем цветах. Также к популярным относятся коричневый и красный.

Среди новых автомобилей наиболее популярным является белый цвет. Более 30% зарегистрированных с января по март новых авто были им обработаны. Лидером в команде белых стал Renault Duster. Об этом сообщает Укравтопром.

Renault Duster – самое популярное белое новое авто в Украине renault.com.ua

Далее идет серый. В таком цвете поставили на учет около 27% моделей. Наиболее многочисленным из них был Toyota RAV-4.

Черный цвет выбрали 16% покупателей новых машин. В этом цвете чаще других также регистрировались Toyota RAV-4.

11% владельцев новых авто выбрали свою машину в синей расцветке, что является четвертым результатом в стране. Здесь самым популярным был Kia Sportage.

11% новых авто были синими, и лидер среди них – Kia Sportage Carscoops

Замыкает пятерку коричневый, который нанесен на 6% новых зарегистрированных автомобилей на украинском авторынке в первом квартале. Kia Sportage стал на первое место и здесь.

В палитре цветов бывших в употреблении автомобилей, которые в этом году получили украинские номера, доминировал серый. Им были окрашены 38% легковых авто с пробегом, завезенных из-за рубежа. Лидер здесь – Renault Megane.

Черными были около четверти автомобилей. Наибольшее количество регистраций среди таких авто принадлежит Volkswagen Passat.

Volkswagen Passat зарегистрировали больше всех среди черных авто википедия

На третьем месте белый цвет, которым окрашены 14% подержанных машин. Renault Megane доминирует и в этом пункте.

Как и на рынке новых автомобилей, четвертое место занимает синяя окраска. За ней 12% поддержанных авто, а лидерская позиция принадлежит Volkswagen Golf.

На пятом месте красный цвет, в который окрашены 6% растаможенных и зарегистрированных легковых автомобилей с пробегом. Лидер в этой категории – Ford Focus.

Наименьшим спросом у украинцев пользовались автомобили фиолетового цвета. Им были окрашены только 29 новых авто и 140 подержанных машин, которые впервые с начала года были зарегистрированы в Украине.

Ford Focus – лидер среди красных применяемых авто в Украине википедия

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, опубликовали список авто, которыми больше всего интересовались украинцы в марте.