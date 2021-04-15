Які кольори авто найчастіше обирають українці

В Україні, купуючи нові та вживані автомобілі, найчастіше обирають моделі в білому, сірому, чорному та синьому кольорах. Також до популярних належать коричневий і червоний.

Серед нових автомобілів найпопулярніший білий колір. Понад 30% зареєстрованих з січня по березень нових авто були ним оброблені. Лідером у команді білих став Renault Duster. Про це повідомляє Укравтопром.

Renault Duster – найпопулярніше біле нове авто в Україні renault.com.ua

Далі йде сірий. Такого кольору поставили на облік близько 27% моделей. Найчисленніші з них – Toyota RAV-4.

Чорний колір обрали 16% покупців нових машин. У цьому кольорі частіше за інших також реєструвалися Toyota RAV-4.

11% власників нових авто обрали свою машину в синьому забарвленні, що є четвертим результатом у країні. Тут найпопулярнішим був Kia Sportage.

11% нових авто були синіми, і лідер серед них – Kia Sportage Carscoops

Замикає п’ятірку коричневий, який нанесено на 6% нових зареєстрованих авто на українському авторинку в першому кварталі. Kia Sportage став на перше місце й тут.

У палітрі кольорів вживаних автомобілів, які цього року отримали українські номери, домінував сірий. Ним були пофарбовані 38% легкових авто з пробігом, завезених з-за кордону. Лідер тут – Renault Megane.

Чорними були близько чверті автомобілів. Найбільша кількість реєстрацій серед таких авто належить Volkswagen Passat.

Volkswagen Passat зареєстрували найбільше серед чорних авто Вікіпедія

На третьому місці білий колір, яким пофарбовані 14% вживаних машин. Renault Megane домінує і в цьому пункті.

Як і на ринку нових автомобілів, четверте місце посідає синє забарвлення. За ним 12% вживаних авто, а лідерська позиція належить Volkswagen Golf.

На п’ятому місці червоний колір, у який пофарбовані 6% розмитнених і зареєстрованих легкових автомобілів із пробігом. Лідер у цій категорії – Ford Focus.

Найменшим попитом в українців користувалися автомобілі фіолетового кольору. Ним були пофарбовані лише 29 нових авто і 140 вживаних машин, які вперше з початку року були зареєстровані в Україні.

Ford Focus – лідер серед червоних вживаних авто в Україні Вікіпедія

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, опублікували список авто, якими найбільше цікавилися українці в березні.