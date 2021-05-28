Как в СССР украшали свадебные автомобили

Свадебный поезд – древняя славянская традиция, по которой жених вместе с родственниками приходил в дом невесты. Поездом это называлось, даже если люди шли пешком, или ехали на лошадях.

Впоследствии в СССР, когда появились автомобили, их также стали использовать в этой процессии. Чтобы они соответствовали атмосфере свадьбы их украшали соответственно. Auto Oboz рассказывает о том, из каких автомобилей формировался свадебный кортеж и как они выглядели.

В 1950-е сопровождать молодоженов и гостей могли даже грузовики ГАЗ-51. Их украшали цветами, лентами и бантами. Как можно заметить на фото, они были очень удобными, потому что могли вместить много людей и даже находилось место для мужчины с баяном, чтобы было весело.

Когда не было собственных автомобилей также помогали такси. Это были "Волги", и они не только выручали в таких случаях, но еще и выглядели привлекательно.

Конечно же, для праздничного вида их надо было соответственно украсить. На этих фото уже можно заметить шарики, кольца на крыше и еще одну интересную особенность – куклу-невесту.

Именно невесту было трудно найти, поэтому часто брали обычные куклы нужного размера, на которых надевали свадебное платье. Последнюю вышивали разных размеров, но главное, чтобы она была белой. Важным атрибутом куклы была фата.

Также для кортежей использовались "Запорожцы", "Жигули" и "Чайки". Последние были предназначены для чиновников, поэтому на свадьбах выглядели особенно роскошно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядели гонки в СССР.