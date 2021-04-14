Как в Европе наказывают за непристегнутый ремень безопасности в авто. Инфографика

В некоторых странах Европы штраф за непристегнутый ремень может достигать сотен евро. В то же время в Украине он вырос недавно всего до 15 евро.

В Великобритании самый большой штраф за такое нарушение. Он может доходить до 580 евро. В этой стране пользуются ремнем безопасности 98% водителей и пассажиров. В Германии такой штраф составляет 30 евро и там пристегиваются 98% водителей и пассажиров переднего сиденья и 99% пассажиров заднего сиденья. Такие данные привели в Национальной полиции Украины.

В Польше за непристегнутый ремень у водителя и пассажира штраф составляет около 23 евро. Плюс за это дают два штрафных пункта (у водителя, который набрал более 24 пунктов, забирают права). Водитель, который не убедился, что все его пассажиры пристегнуты, получает дополнительные 23 евро и 4 пункта штрафа. Там пристегиваются 95% водителей, 96% пассажиров на переднем сиденье и 76% пассажиров заднего сиденья.

Хотя еще в 2004 году в Польше пристегивались лишь 71% пассажиров на передних сиденьях и 49% – на задних. За последнее десятилетие в стране сократилось количество погибших в авариях на дорогах: с 101 на миллион населения в 2010 году – до 77 в 2019-м.

В Дании штраф за непристегнутого ребенка до 14 лет составляет 200 и 267 евро, а также один штрафной пункт (водитель, который получит 3 пункта за три года, будет лишен своих водительских прав).

В 2004 году в Швеции использовали ремни 79% водителей и пассажиров и там штраф составлял 30 евро. Когда его подняли до 60 евро, ремни безопасности начали использовать 84%. Это пример того, что поднять частоту использования ремней можно даже тогда, когда показатели и так высоки. По последним данным, в Швеции штраф за непристегнутый ремень составляет 156 евро, а средний показатель использования ремней – 97%.

В Украине же, по данным опроса Нацполиции, 82% заявили, что иногда пристегиваются на переднем сиденье. 52% сказали, что делают это во время каждой поездки. Среди водителей время от времени пристегиваются 48% и только 39% пользуются ремнем безопасности всегда. Чаще всех пренебрегают ремнями на заднем сиденье: пристегиваются только 26%, и только 12% имеют привычку делать это каждый раз.

С 13 марта 2021 штраф за непристегнутый ремень безопасности в Украине вырос до 510 гривен или чуть больше 15 евро. До недавнего времени он был самым низким в Европе – 51 грн (менее 2 евро). Исследование НПУ и Консультативного миссии ЕС в Украине показало связь между риском высших штрафов и повышением частоты использования ремней безопасности.

53,6% опрошенных украинцев считают достаточно убедительной сумму штрафа до 600 грн, чтобы они начали пристегиваться. Для 30% только штраф больше 1000 грн мотивировал бы позаботиться о собственной безопасности в автомобиле. Из них треть считает весомой причиной изменить привычки сумму в промежутке с 1001 до 1500 гривен, а две трети или 20% выборки отметили, что только перспектива потери 1501-2000 гривен станет причиной воспользоваться ремнем безопасности.

Соответственно, увеличение штрафа до 510 гривен потенциально может помочь увеличить долю водителей и пассажиров заднего сиденья, для которых пользования ремнями безопасности станет привычкой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эксперт рассказала, что в Украине ремни безопасности могут сохранить жизнь 800-900 человек в год.