Як у Європі карають за непристебнутий пасок в авто. Інфографіка

У деяких країнах Європи штраф за непристебнутий ремінь може досягати сотень євро. Водночас в Україні він виріс нещодавно всього до 510 гривень, що в еквіваленті трохи більше ніж 15 євро.

У Великобританії найбільший штраф за таке порушення. Він може сягати 580 євро. У цій країні користуються ременем безпеки 98% водіїв та пасажирів. У Німеччині такий штраф становить 30 євро і там пристібаються 98% водіїв та пасажирів переднього сидіння та 99% пасажирів заднього сидіння. Такі дані навели в Національній поліції України.

У Польщі за непристебнутий ремінь у водія та пасажира штраф складає близько 23 євро. Плюс за це дають два штрафні пункти (у водія, який набрав більше 24 пунктів, забирають права). Водій, який не переконався, що всі його пасажири пристебнуті, отримує додаткові 23 євро і 4 пункти штрафу. Там пристібаються 95% водіїв, 96% пасажирів на передньому сидінні й 76% пасажирів заднього сидіння.

Хоча ще в 2004 році у Польщі пристібалися лише 71% пасажирів на передніх сидіннях і 49% – на задніх. За останнє десятиріччя у країні скоротилась кількість загиблих в аваріях на дорогах: з 101 на мільйон населення у 2010 році – до 77 у 2019-ому.

У Данії штраф за непристебнуту дитину до 14 років складає 200 і 267 євро, а також один штрафний пункт (водій, який отримає 3 пункти за три роки, буде позбавлений своїх водійських прав).

У 2004 році в Швеції використовували ремені 79% водіїв та пасажирів і там штраф складав 30 євро. Коли його підняли до 60 євро, паски безпеки почали використовувати 84%. Це приклад, що підняти частоту використання ременів можна навіть тоді, коли показники й так високі. За останніми даними, у Швеції штраф за непристебнутий ремінь складає 156 євро, а середній показник використання ременів – 97%.

В Україні ж, за даними опитування Нацполіції, 82% заявили, що іноді пристібаються на передньому сидінні. 52% сказали, що роблять це під час кожної поїздки. Серед водіїв час від часу пристібаються 48% та тільки 39% користуються паском безпеки завжди. Частіше за всіх нехтують пасками на задньому сидінні: пристібаються тільки 26%, і лише 12% мають звичку робити це щоразу.

З 13 березня 2021 року штраф за непристебнутий ремінь безпеки в Україні зріс до 510 гривень або трохи більше ніж 15 євро. Донедавна він був найнижчим у Європі – 51 грн (менше 2 євро). Дослідження НПУ та Консультативної місії ЄС в Україні показало зв’язок між ризиком вищих штрафів і підвищенням частоти використання ременів безпеки.

53,6% опитаних українців вважають достатньо переконливою суму штрафу до 600 грн, щоб вони почали пристібатися. Для 30% тільки штраф більший за 1000 грн мотивував би подбати про власну безпеку в авто. Із них третина вважає вагомою причиною для зміни звички суму в проміжку з 1001 до 1500 гривень, а дві третини, або ж 20%, вибірки зазначили, що тільки перспектива втрати 1501-2000 гривень стане причиною скористатися ременем безпеки.

Відповідно, збільшення штрафу до 510 гривень потенційно може допомогти збільшити частку водіїв і пасажирів заднього сидіння, для яких користування ременями безпеки стане звичкою.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, експерт розповіла, що в Україні ремені безпеки можуть зберегти життя 800-900 людей на рік.