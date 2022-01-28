Jeep тестирует прототипы Commander в Европе

Американская компания Jeep по всей видимости решила расширить продуктовое портфолио бренда в Европе. После дебюта 7-местного кроссовера Commander летом прошлого года в Южной Америке, новинка в защитном камуфляже замечена на дорогах Старого Света.

Об этом сообщает портал Carscoops. В августе 2021 года Jeep презентовал в Бразилии семиместный внедорожник Commander, созданный на базе модели Compass. Продажи модели в Южной Америке уже стартовали, а тем временем, в Европе проводятся зимние тесты прототипов для местного рынка.

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Практика вывода на разные рынки идентичных моделей не нова. Например, недавно компания Volkswagen представила в Европе кроссовер Taigo, который ранее уже дебютировал на южноамериканском рынке под именем Nivus. Кстати, что касается имени Commander, то у Jeep под ним производится две совершенно разные модели. Помимо бразильской версии в Китае компания предлагает 7-местный Grand Commander, который выпускается с 2018 года совместным предприятием GAC FIAT.

Бразильский Commander построен на удлиненном шасси Compass, благодаря чему он достигает в длину 4769 мм и имеет салон с тремя рядами сидений. Внедорожник предлагается с турбированным 1,3-литровым би-топливным ДВС мощностью 185 л.с., а также с 2,0-литровым 170-сильным турбодизелем. Покупатели могут выбирать между передним и полным приводом, а также 6- или 9-ступенчатой АКП.

Ожидается, что на европейских модификациях Commander будут использоваться гибридные силовые агрегаты 4Xe (PHEV) и E-Hybrid.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep представила в Европе новые гибридные кроссоверы.