Jeep Commander дебютировал в семиместном варианте

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Jeep Commander дебютировал в семиместном варианте

Американская компания Jeep расширила гамму моделей за счет новой 7-местной версии кроссовера Commander. Новинка представлена на бразильском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Имя Commander использовалось компанией ранее для крупного рамного внедорожника, но модель не нашла отклика в сердцах клиентов и спустя 5 лет производства в 2010 году модель канула в Лету. В 2018 году на базе модели Cherokee в Китае начали производство модели Grand Commander. А вот для Бразилии и рынка Латинской Америки будет предложен совершенно иной Commander, созданный на базе компактного кроссовера Compass.

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Новый Commander создан на базе компактного кроссовера Compass

Бразильский Commander получил собственный дизайн кузова, увеличенные размеры и 7-местный салон. Габаритные размеры новинки – 4769x2040x1702 мм. В зависимости от версии дорожный просвет составляет от 208 до 212 мм.

Габаритные размеры новинки – 4769x2040x1702 мм

В салоне – цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, а за информационно-развлекательные функции отвечает сенсорный дисплей на 10,1 дюйма. Для отделки интерьера используется кожа, замша и полированный алюминий. Второй ряд сидений разделен в пропорции 40:60. Объем багажного отделение в зависимости от положения второго и третьего ряда сидений варьируется от 233 до 1760 л.

В салоне – цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, а за информационно-развлекательные функции отвечает сенсорный дисплей на 10,1 дюйма
Для отделки интерьера используется кожа, замша и полированный алюминий
Второй ряд сидений разделен в пропорции 40:60

Новинка имеет богатую базовую комплектацию, включающую LED-светотехнику, электропривод двери багажника, 7 подушек безопасности, широкий ассортимент электронных систем безопасности и помощи водителю.

Объем багажного отделение в зависимости от положения второго и третьего ряда сидений варьируется от 233 до 1760 л

Покупатели смогут выбирать между двумя силовыми агрегатами. Первый — бензиновый 1,3-литровый турбомотор мощностью 185 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатым "автоматом", а привод осуществляется на передние колеса. В качестве альтернативы можно заказать 2-литровый турбодизель на 170 сил. Он трудится в тандеме с 9-ступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией.

Покупатели смогут выбирать между двумя силовыми агрегатами

Старт продаж нового Jeep Commander запланирован на осень, а стоимость начинается с 199990 бразильских реалов ($38,4 тысяч).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep отметила свое 80-летие.

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