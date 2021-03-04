Jaguar Land Rover ежегодно теряет 100 000 продаж из-за плохого качества авто

Jaguar Land Rover ежегодно теряет более 100 000 продаж из-за проблем качества в его моделях. Новый генеральный директор компании Тьерри Боллоре признал недостатки автомобилей JLR.

В 2020 году мировые продажи автомобилей компании упали на 24 процента – до 425 974 единиц. Из них 323 480 были у Land Rover, что на 18 процентов меньше. А у Jaguar – 102 494 единицы, что на 37 процентов меньше. Об этом со ссылкой на Тьерри Боллоре сообщает Automotive News Europe.

"Недовольство наших клиентов действительно вредило нашему естественному объему. Сегодня упущенные возможности огромны. Мы могли бы осуществить более 100 000 продаж", – сказал Боллоре.

В то же время он заявил, что улучшение качества сделали ключевой частью своих планов и в компании хотят восстановить "лицо" бренда. Проблемы должны решить с помощью упрощения производственных процессов.

По словам гендиректора, уровень недовольства с автомобилями 2021 является рекордно низким. Также в последнее время из-за улучшения качества в компании уменьшились расходы на гарантию. В прошлом году эти выплаты составляли 680 миллионов долларов, что почти в два раза меньше, чем за 2019 год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Jaguar Land Rover заявили, что в течение пяти лет перейдут на производство электромобилей. В это компания будет инвестировать около 3,5 миллиардов долларов в год. Сейчас JLR имеет только один полностью электрический автомобиль – это внедорожник I-Pace.