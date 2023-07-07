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Из суперкара Lamborghini Diablo сделали стильный рестомод

Сергей Иванов
Новости
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Из суперкара Lamborghini Diablo сделали стильный рестомод

Молодая итальянская компания Eccentrica из Милана представила проект рестомода на основе суперкара Diablo. Проект посвящен 60-летию компании Lamborghini и будет построен лимитированным тиражом для состоятельных коллекционеров и фанов бренда.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мебельный магнат и большой поклонник марки Lamborghini Эмануэль Коломбини решил отметить юбилей своей любимой компании и организовать производство лимитированной серии из 19 рестомодов Diablo.

Из суперкара Lamborghini Diablo сделали стильный рестомод

Для этих целей Коломбини основал фирму Eccentrica, которая превращает Lamborghini Diablo в еще более стильный и эксклюзивный суперкар. Вдохновение при рестомода Eccentrica Diablo создатели черпали в трековой модификации GTR. Практически каждая кузовная панель автомобиля изменена для повышения ее функциональности и снижении веса. Например, если передняя панель на оригинале выполняла исключительно эстетическую функцию, то новая помогает улучшить аэродинамику машины.

Из суперкара Lamborghini Diablo сделали стильный рестомод

Экзотические элементы, включая панели из углепластика и детали из напечатанного на 3D-принтере титана, позволили улучшить оригинальный Diablo, обеспечить большую жесткость конструкции и меньший вес. Также автомобиль получил современные светодиодные фары и фонари.

Из суперкара Lamborghini Diablo сделали стильный рестомод

При сохранившихся габаритных размерах, пропорции машины немного изменены. В частности, свесы стали короче, а в колесных арках заняли свое место 19-дюймовые легкосплавные диски. Для отделки салона используются кожа и алькантара. По заказу клиентов компания готова заменить все пластиковые элементы аналогами из композитных материалов. Рулевая колонка изготовлена из углепластика, руль и цифровая шкала приборов модернизированы, а музыкальное сопровождение обеспечит аудиосистема Marantz.

Из суперкара Lamborghini Diablo сделали стильный рестомод

Под капотом Eccentrica Diablo располагается 5,7-литровый V12, который доработали путем установки иных клапанов и распредвалов, что позволило увеличить мощность до 550 л.с. (+58 л.с.) и повысить крутящий момент до 600 Нм. Особый звук выхлопа обеспечивают легкосплавные трубы Capristo. По словам создателей, современный Diablo сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с, а максимальная скорость будет достигать 335 км/ч. Шестипоршневая тормозная система Brembo и шины Pirelli P Zero Trofeo R обеспечат высокую тормозную динамку – тормозной путь со скорости 100-0 км/ч – всего 34 м. Это на 20% лучше, чем у стандартного Diablo.

Из суперкара Lamborghini Diablo сделали стильный рестомод

Благодаря широкому ассортименту цветов и материалов отделки специалисты Eccentrica обещают, что все 19 автомобилей будут уникальными. На изготовление каждого экземпляра потребуется 16-18 месяцев, а стоимость стартует с 1,2 млн евро. Автомобиль будет официально представлен публике на знаменитом "Фестивале скорости" в британском Гудвуде.

Из суперкара Lamborghini Diablo сделали стильный рестомод

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США показали суперкар на шасси Ford GT, который обойдется коллекционерам и фанам скорости в $1,2 млн.