Из суперкара Lamborghini Diablo сделали стильный рестомод

Молодая итальянская компания Eccentrica из Милана представила проект рестомода на основе суперкара Diablo. Проект посвящен 60-летию компании Lamborghini и будет построен лимитированным тиражом для состоятельных коллекционеров и фанов бренда.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мебельный магнат и большой поклонник марки Lamborghini Эмануэль Коломбини решил отметить юбилей своей любимой компании и организовать производство лимитированной серии из 19 рестомодов Diablo.

Для этих целей Коломбини основал фирму Eccentrica, которая превращает Lamborghini Diablo в еще более стильный и эксклюзивный суперкар. Вдохновение при рестомода Eccentrica Diablo создатели черпали в трековой модификации GTR. Практически каждая кузовная панель автомобиля изменена для повышения ее функциональности и снижении веса. Например, если передняя панель на оригинале выполняла исключительно эстетическую функцию, то новая помогает улучшить аэродинамику машины.

Экзотические элементы, включая панели из углепластика и детали из напечатанного на 3D-принтере титана, позволили улучшить оригинальный Diablo, обеспечить большую жесткость конструкции и меньший вес. Также автомобиль получил современные светодиодные фары и фонари.

При сохранившихся габаритных размерах, пропорции машины немного изменены. В частности, свесы стали короче, а в колесных арках заняли свое место 19-дюймовые легкосплавные диски. Для отделки салона используются кожа и алькантара. По заказу клиентов компания готова заменить все пластиковые элементы аналогами из композитных материалов. Рулевая колонка изготовлена из углепластика, руль и цифровая шкала приборов модернизированы, а музыкальное сопровождение обеспечит аудиосистема Marantz.

Под капотом Eccentrica Diablo располагается 5,7-литровый V12, который доработали путем установки иных клапанов и распредвалов, что позволило увеличить мощность до 550 л.с. (+58 л.с.) и повысить крутящий момент до 600 Нм. Особый звук выхлопа обеспечивают легкосплавные трубы Capristo. По словам создателей, современный Diablo сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с, а максимальная скорость будет достигать 335 км/ч. Шестипоршневая тормозная система Brembo и шины Pirelli P Zero Trofeo R обеспечат высокую тормозную динамку – тормозной путь со скорости 100-0 км/ч – всего 34 м. Это на 20% лучше, чем у стандартного Diablo.

Благодаря широкому ассортименту цветов и материалов отделки специалисты Eccentrica обещают, что все 19 автомобилей будут уникальными. На изготовление каждого экземпляра потребуется 16-18 месяцев, а стоимость стартует с 1,2 млн евро. Автомобиль будет официально представлен публике на знаменитом "Фестивале скорости" в британском Гудвуде.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США показали суперкар на шасси Ford GT, который обойдется коллекционерам и фанам скорости в $1,2 млн.