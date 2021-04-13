Из половинки VW T6 Multivan сделали дом на колесах

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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1,1 т.
Из половинки VW T6 Multivan сделали дом на колесах

На Волыни обнаружили необычный кемпер, созданный на основе части микроавтобуса Volkswagen T6 Multivan.

Иллюстрации яркого проекта опубликовал Van-Profi Ukraine на странице в Facebook. Жилой прицеп создан на базе популярного микроавтобуса, а уровень работы впечатляет своей практичностью и оригинальностью.

Иллюстрации яркого проекта опубликовал Van-Profi Ukraine на странице в Facebook
На крыше разместили бак для воды, а также солнечную панель
Доступ в салон обеспечивают задняя и боковая двери

Доступ в просторный салон обеспечивают широкая сдвижная боковая, а также большая задняя двери. Внутри разместили двухместный раскладной диван, комплект кухонной мебели с раковиной, а развлекать пассажиров призваны телевизор и аудиосистема Sony. Светодиодная подсветка может менять цвет с помощью пульта ДУ.

Внутри разместили раскладной диван, комплект кухонной мебели с раковиной, а развлекать пассажиров призваны телевизор и аудиосистема Sony

На крыше установили бак для воды и большую солнечную панель, которая питает электрооборудование прицепа.

Солнечная панель питает электрооборудование прицепа

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen модифицировала фургон Transporter. Новинка, получившая обозначение Transporter 6.1 Sportline, получила ряд спортивных дополнений и обновления технологий.

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