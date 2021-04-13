З половинки VW T6 Multivan зробили будинок на колесах

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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2 хвилини
1,9 т.
З половинки VW T6 Multivan зробили будинок на колесах

На Волині виявили незвичайний кемпер, створений на основі частини мікроавтобуса Volkswagen T6 Multivan.

Ілюстрації яскравого проекту опублікував Van-Profi Ukraine на сторінці у Facebook. Житловий причіп створений на базі популярного мікроавтобуса, а рівень роботи вражає своєю практичністю та оригінальністю.

Ілюстрації яскравого проекту опублікував Van-Profi Ukraine на сторінці в Facebook
На даху розмістили бак для води, а також сонячну панель
Доступ у салон забезпечують задня та бічна двері

Доступ в просторий салон забезпечують широка зсувні бічні, а також велика задня двері. Всередині розмістили двомісний розкладний диван, комплект кухонних меблів з раковиною, а розважати пасажирів покликані телевізор та аудіосистема Sony. Світлодіодне підсвічування може міняти колір за допомогою пульта дистанційного керування.

Всередині розмістили розкладний диван, комплект кухонних меблів з раковиною, а розважати пасажирів покликані телевізор та аудіосистема Sony

На даху встановили бак для води та велику сонячну панель, яка живить електрообладнання причепа.

Сонячна панель живить електрообладнання причепа

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen модифікувала фургон Transporter. Новинка, що отримала позначення Transporter 6.1 Sportline, отримала ряд спортивних доповнень та оновлення технологій.

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