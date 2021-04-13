З половинки VW T6 Multivan зробили будинок на колесах

На Волині виявили незвичайний кемпер, створений на основі частини мікроавтобуса Volkswagen T6 Multivan.

Ілюстрації яскравого проекту опублікував Van-Profi Ukraine на сторінці у Facebook. Житловий причіп створений на базі популярного мікроавтобуса, а рівень роботи вражає своєю практичністю та оригінальністю.

Доступ в просторий салон забезпечують широка зсувні бічні, а також велика задня двері. Всередині розмістили двомісний розкладний диван, комплект кухонних меблів з раковиною, а розважати пасажирів покликані телевізор та аудіосистема Sony. Світлодіодне підсвічування може міняти колір за допомогою пульта дистанційного керування.

На даху встановили бак для води та велику сонячну панель, яка живить електрообладнання причепа.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen модифікувала фургон Transporter. Новинка, що отримала позначення Transporter 6.1 Sportline, отримала ряд спортивних доповнень та оновлення технологій.